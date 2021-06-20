KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti:

Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik duygularının, gönül bağlarının pekiştirildiğini anlatan Tatar, Doğu Akdeniz'de, mavi vatanda, hava sahasında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için iş birliğinin daha iyi bir şekilde sürdürülmesi inancında olduğunu vurguladı.

Tatar, gönül birliği olduğu gazetecileri ziyaret etmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni tarafından karşılanan Tatar, cemiyet müzesini gezdi. Ardından kendisi için Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesen Tatar'a üzerinde "Ana Vatan Yavru Vatan el ele" yazılı kılıç hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için kente gelen Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti.

Kıbrıs'ta iki ayrı egemen bağımsız devletin yan yana, iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceği bir siyaset yürüttüğünü belirten Tatar, "Bu yeni bir vizyon, yeni bir siyasettir. ADF'de birçok ülkenin devlet başkanlarıyla, bakanlarıyla bunu paylaştık. Gereklerini izah ettik." dedi.

Antalya ve Kıbrıs'ın birbiriyle yakın bağlarının olduğunu kaydeden Tatar, Anamur'dan KKTC'ye suyu götürdüklerini ve aradaki Doğu Akdeniz'i "Türk gölü" gibi gördüklerini ifade etti.

Türkiye ile KKTC'nin eskiye göre çok daha yakın olduğunu anlatan Tatar, "Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasetimizi ona göre şekillendirmek durumundayız." diye konuştu.

Antalya'daki çok sayıda turizmcinin KKTC'de de yatırım yaptığını belirten Tatar, "KKTC'nin turizm potansiyeli giderek artmakta. Pandemiden sonra büyük bir yükselişe geçeceğiz. Antalya dünyanın en büyük turizm potansiyeli olan şehirlerle rekabet ediyor. Hatta onları da geçecektir. Dağlarla denizin yeşile mavinin buluştuğu sıcakkanlı Akdeniz insanları ile Antalya turizme çok farklı özellikler katıyor." ifadelerini kullandı.