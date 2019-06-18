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KKTC hükümetinden 'Maraş' açılımı

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HABER  | 18.06.2019 20:54 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ın açılması yönünde önemli bir karar aldı.

KKTC hükümetinden 'Maraş' açılımı

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapalı Maraş'a uzman bir ekibin girerek, envanter çalışması kararı alındığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nun kapalı Maraş konusunu değerlendirdiğini kaydeden Özersay, "Bu konuyla ilgili bilimsel envanterlerin değerlendirileceğini" söyledi.

Özersay, "Hukuken KKTC’de askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş’ta çalışma yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu koşullar hakkında değerlendirme yapacak" dedi.

'ADIM ATMAK GEREKİYORDU'

DHA'nın edindiği bilgilere göre, kapalı Maraş'ın statüsünün netleşmesi için KKTC ve Ankara birlikte hareket etme kararı aldı. Buna göre, ilk KKTC'den uzman bir ekip Maraş'a girecek, taşınır ve taşınmaz mülklerin listesini çıkaracak.

Ortaya çıkacak bilimsel rapor eşliğinde açıklama yapılacak. DHA'ya konuşan üst düzey bir yetkili, "Kapalı Maraş konusunda artık bir adım atılması gerekiyordu. Bunun çalışması yapılacak" dedi.

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10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş’ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Kapalı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
KKTC hayalet şehir maraş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ödün vermeyin, Maraş Türklerin...
geç kalınmış ve yerinde bir karar
en güzeli ,inşaAllah devamı gelir
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