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Klaas-Jan Huntelaar: Türkiye'de futbol oynuyor olabilirdim ancak ben bunu istemedim

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.04.2019 15:03 | Son Güncelleme

Ajax'ın Hollandalı golcüsü Klaas-Jan Huntelaar, Türkiye'den transfer teklifi aldığını ancak kabul etmediğini söyledi. Huntelaar, "Bazen hayatta bazı tercihler yaparsınız. Türkiye'de futbol oynuyor olabilirdim ancak ben bunu istemedim" dedi.

Klaas-Jan Huntelaar: Türkiye'de futbol oynuyor olabilirdim ancak ben bunu istemedim

Ajax forması tecrübeli golcü Klaas-Jan Huntelaar, Hollanda'ya geri dönmeden önce Türkiye'ye de gidebileceğini ancak tercih etmediğini söyledi.

Kariyerinde oynadığı Real Madrid, Milan ve Ajax takımlarıyla hiç şampiyonluk yaşamadığı hatırlatılan Huntelaar, Türkiye'ye gelmesi durumunda şampiyonluk yaşayabileceğini söylerken, "Bazen hayatta bazı tercihler yaparsınız. Türkiye'de futbol oynuyor olabilirdim ancak ben bunu istemedim" ifadelerini kullandı.

"BU YAŞTA OYNUYORSAM, İYİ GENLERİM VAR"
35 yaşına rağmen düzenli oynadığı hatırlatılan deneyimli golcü, "İyi genlerim var diye tahmin ediyorum. İdmanlarla vücuduna dikkat etmelisin. Aynı zamanda fit kalmak için biraz da şansa ihtiyacın var. Tabii ki suni çimde fazla futbol oynamamam da kariyerimi uzatan nedenlerden olabilir" dedi.

Ajax ile bu sezon Hollanda'da şampiyonluk yaşamak istediğini de vurgulayan Huntelaar, "Başarı kupayla ölçülür. Hala 3 kupa için oynuyoruz ve yolun sonunda doğru hedefe gittiğimizden emin olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Schalke'de forma giydiği dönemde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile her transfer döneminde adı anılan Huntelaar, geçen yaz Ajax'a 1 sezonluk imzayı atmadan önce de Galatasaray'a yazılmıştı. Huntelaar bu sezon Ajax'ta 34 maçta 1868 dakika forma giyerken, 15 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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