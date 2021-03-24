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Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

24.03.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da Davy Klaassen, A Milli Takımımıza yenildikleri maç sonrasında konuştu.

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Hollanda Milli Takımı'nın A Milli Takımımıza 4-2 yenildiği maçta ağları sarsan isimlerden Davy Klaassen, maçın ardından konuştu.

Fazla pozisyon vermeden 4 gol yediklerini belirten Klaaseen, "İlk iki gol kontrataktan geldi. İlk gol öncesinde faul vardı diye düşünüyoruz. Türkiye kaleyi 5 defa buldu, 4'ü gol oldu. Biz geri gelmeye çalıştık ama 3-2'den sonra 1 gol daha attı Türkiye. Zor bir maç oldu bizim için. 3-0'dan 3-2 oldu ama sonra geri gelemedik. Defansa destek vermeye çalıştık. Yeteri kadar etkili değildik biz. Türkiye çok etkili oldu." dedi.


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