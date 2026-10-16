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Klasik menüleri unutun! Sofralara lezzet katacak 5 farklı tarif

Navratri festivali, manevi ritüellerin yanı sıra geleneksel yemekleriyle de öne çıkıyor. Patates, süt ürünleri, meyveler ve özel unlarla hazırlanan tarifler, klasik menülere farklı bir soluk getiriyor. İşte sofralarınıza lezzet katacak 5 tarif…

Klasik menüleri unutun! Sofralara lezzet katacak 5 farklı tarif
Mynet

Şef Swapnadeep Mukherjee’nin tariflerinden uyarlanan bu beş öneri; çıtır patatesli atıştırmalıklardan baharatlı kısır benzeri bir lezzete, sütlü tatlılardan meyveli yoğurda kadar farklı alternatifler sunuyor.

1. PANEER DOLGULU ÇITIR PATATES ÇUBUKLARI

Dışı çıtır, içi yumuşak bir atıştırmalık arayanlar için bu tarif, patatesin doyurucu yapısını peynirin kremamsı dokusuyla buluşturuyor. Hint mutfağındaki paneer peyniri yerine, benzer kıvam elde etmek için tuzsuz taze peynir de kullanılabilir.

Malzemeler
500 gram patates
100 gram paneer veya tuzsuz taze peynir
10-12 adet önceden ıslatılmış kaju
10 gram doğranmış yeşil biber
10 gram doğranmış kişniş
100 gram kestane unu
500 gram ezilmiş sabudana veya uygun bir kaplama alternatifi
Kaya tuzu ve karabiber
Kızartmak için sıvı yağ
Süslemek için maydanoz

Yapılışı
Patatesleri yıkayın, ikiye bölün ve kabuklarını soymadan yumuşayana kadar haşlayın

Patatesleri hafifçe soğuttuktan sonra ezin. Yeşil biberi, kişnişi, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın

Paneer peynirini ve kajuları pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin

Patatesli karışımdan bir parça alıp avucunuzda yassılaştırın. Ortasına peynirli harçtan koyun ve iç malzeme dışarı çıkmayacak şekilde kapatın

Karışıma çubuk şekli verin. Önce kestane ununa, ardından sabudana kırıntılarına bulayın

Kızgın yağda, her tarafı altın sarısı olana kadar yaklaşık 3 dakika kızartın. Çubukları fazla sıkıştırmadan, partiler halinde pişirin

Maydanozla süsleyerek sıcak servis edin

Püf noktası: Patatesin fazla sulu olmaması, çubukların dağılmadan şekil almasına yardımcı olur. Kızartma yerine fırın veya hava fritözü de tercih edilebilir; ancak sonuçların çıtırlığı değişebilir.

Klasik menüleri unutun! Sofralara lezzet katacak 5 farklı tarif 1

2. KREMALI KARABUĞDAY TOPLARI

Karabuğday unuyla hazırlanan küçük hamur topları, yoğunlaştırılmış süt ve kakuleyle hazırlanan kremalı sosla birleşerek tatlı-tuzlu sofralara farklı bir alternatif sunuyor. Bu tarif, geleneksel Hint mutfağındaki sütlü ve baharatlı lezzetlerden ilham alıyor.

Malzemeler
300 gram karabuğday unu
100 gram patates nişastası
500 ml tam yağlı süt
10 gram esmer şeker
Çeyrek çay kaşığı kakule
20 gram doğranmış kuru yemiş
10 gram nar tanesi
4 tel safran
Hamuru hazırlamak için yeterli miktarda su
Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı
Karabuğday ununu ve patates nişastasını bir kapta karıştırın. Kontrollü şekilde su ekleyerek pürüzsüz bir hamur hazırlayın

Hamurdan küçük toplar oluşturun. Düşük-orta ısıda, içleri pişene kadar kızartın

Pişen topları soğuk suya alın ve kısa süre bekletin

Sütü bir tencerede kısık ateşte, miktarı azalıp kıvamı koyulaşana kadar kaynatmadan pişirin

Süt soğuduktan sonra esmer şeker ve kakuleyi ekleyerek karıştırın

Hamur toplarının fazla suyunu nazikçe sıkın ve servis tabağına yerleştirin

Üzerlerine sütlü karışımı dökün. Nar taneleri, kuru yemişler ve safranla süsleyin

Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin

Püf noktası: Sütü kısık ateşte yavaşça koyulaştırmak daha yoğun bir kıvam sağlar. Hamur toplarının dağılmaması için kızartma sırasında yağın yeterince sıcak olmasına dikkat edin.

Klasik menüleri unutun! Sofralara lezzet katacak 5 farklı tarif 2

3. EKŞİ-TATLI SOSLU SABUDANA BHEL

Hint sokak lezzetlerinden esinlenen sabudana bhel, tapyoka incilerini patates, domates, baharatlar ve soslarla buluşturuyor. Ferahlatıcı, baharatlı ve hafif ekşi tatları bir arada sevenler için farklı bir seçenek.

Malzemeler
100 gram sabudana
30 gram haşlanmış ve küp doğranmış patates
2 adet doğranmış domates
10 gram kavrulmuş kimyon tohumu
10 gram doğranmış kişniş
10 gram doğranmış yeşil biber
50 gram demirhindi sosu
10 gram tatlı domates sosu veya isteğe göre jaggery adı verilen palmiye şekeri
50 gram yoğurt
1 yemek kaşığı limon suyu
100 gram nane yaprağı
20 gram kuru zencefil tozu
10 gram rezene tozu
10 gram kimyon tozu
10 gram kişniş tozu
Kaya tuzu
1 adet nar
2 adet ragi papad veya uygun bir ince, çıtır servis alternatifi

Yapılışı
Sabudanayı ürünün türüne göre ıslatıp yumuşatın. Ardından tarifte kullanılmadan önce tamamen piştiğinden emin olun

Sabudana, haşlanmış patates, domates, kişniş ve yeşil biberi geniş bir kapta birleştirin

Demirhindi sosunu ve tatlı sosu ekleyin. Tatlı-ekşi dengesini damak zevkinize göre ayarlayın

Kavrulmuş kimyonu, zencefil, rezene, kimyon ve kişniş tozlarını ilave edin. Tuzunu ekleyip karıştırın

Yoğurt ve limon suyunu ilave ederek tüm malzemelerin eşit şekilde karışmasını sağlayın

Papadları tarifteki gibi kullanacaksanız üreticinin talimatlarına göre hazırlayın. Alternatif olarak karışımı küçük kaselerde servis edebilirsiniz

Üzerine nar taneleri ve taze kişniş ekleyin. Bekletmeden servis edin

Püf noktası: Sabudananın lapa olmaması için fazla su kullanmamaya ve piştikten sonra süzmeye dikkat edin.

Klasik menüleri unutun! Sofralara lezzet katacak 5 farklı tarif 3

4. NANELİ VE KİŞNİŞLİ YEŞİL PATATES KÖFTESİ

Taze otların aromasıyla öne çıkan bu patates köfteleri, az malzemeyle hazırlanabilen pratik bir atıştırmalık. Nane, kişniş ve yeşil biberin birleşimi sayesinde klasik patates köftesinden daha ferah bir lezzet elde ediliyor.

Malzemeler
2-3 büyük patates
Çeyrek su bardağı doğranmış taze kişniş
Çeyrek su bardağı taze nane
1-2 adet doğranmış yeşil biber
Yarım çay kaşığı kaya tuzu
Çeyrek çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı sade yağ veya sıvı yağ
Kaplamak için uygun un

Yapılışı
Patatesleri haşlayıp ezin ve soğumaya bırakın

Kişniş, nane ve yeşil biberi patateslere ekleyin

Tuz, karabiber ve limon suyunu ilave edip iyice karıştırın

Harçtan küçük parçalar alarak yuvarlak veya yassı köfteler hazırlayın

Köfteleri uygun unla hafifçe kaplayın

Tavada ısıttığınız sade yağda veya sıvı yağda her iki tarafı altın sarısı olana kadar pişirin

Yoğurt veya yeşil otlarla hazırlanan bir sos eşliğinde sıcak servis edin

Püf noktası: Köfte harcını şekillendirmeden önce buzdolabında 15-20 dakika dinlendirmek, daha kolay biçim verilmesini sağlar. Geleneksel vrat kurallarına uyulacaksa kullanılan unun ve yağın uygunluğu kontrol edilmelidir.

Klasik menüleri unutun! Sofralara lezzet katacak 5 farklı tarif 4

5. YOĞURT SOSLU MEYVE VE KURU YEMİŞ SALATASI

Ağır tatlılar yerine daha ferah bir seçenek arayanlar için meyve, kuru yemiş ve yoğurt bir araya geliyor. Üzüm, çilek, kivi ve hurma gibi malzemelerle hazırlanan bu salata, özellikle iftar benzeri akşam öğünlerinin ardından hafif bir tatlı alternatifi olarak değerlendirilebilir.

Malzemeler
100 gram yeşil üzüm
100 gram kırmızı üzüm
10 gram dilimlenmiş çilek
10 gram portakal dilimleri
10 gram dilimlenmiş kivi
50 gram doğranmış ceviz
50 gram doğranmış hurma
50 gram kuru yaban mersini veya turna yemişi
100 gram süzme ya da Yunan tipi yoğurt
10 gram esmer şeker
1 gram tarçın
10 gram önceden ıslatılmış kuru üzüm
İsteğe göre çok az kaya tuzu

Yapılışı
Üzüm, hurma, ceviz ve kuru meyveleri geniş bir kaba alın

Ayrı bir kapta yoğurdu, esmer şekeri, tarçını ve isteğe bağlı az miktarda tuzu karıştırın

Yoğurtlu sosu meyve ve kuru yemişlerin üzerine dökün. Malzemeleri ezmeden nazikçe karıştırın

Kivi, portakal ve çilek dilimlerini üst kısma yerleştirin

Islatılmış kuru üzüm ve cevizle süsleyerek taze servis edin

Klasik menüleri unutun! Sofralara lezzet katacak 5 farklı tarif 5

Püf noktası: Salatayı servis etmeden hemen önce hazırlamak, meyvelerin sulanmasını ve yoğurdun fazla incelmesini önlemeye yardımcı olur. Daha az şekerli bir seçenek için esmer şekeri tamamen çıkarabilir veya miktarını azaltabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
tarif defteri Pratik yemek tarifleri lezzet
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