Klasik menüleri unutun! Sofralara lezzet katacak 5 farklı tarif

Şef Swapnadeep Mukherjee’nin tariflerinden uyarlanan bu beş öneri; çıtır patatesli atıştırmalıklardan baharatlı kısır benzeri bir lezzete, sütlü tatlılardan meyveli yoğurda kadar farklı alternatifler sunuyor.

1. PANEER DOLGULU ÇITIR PATATES ÇUBUKLARI

Dışı çıtır, içi yumuşak bir atıştırmalık arayanlar için bu tarif, patatesin doyurucu yapısını peynirin kremamsı dokusuyla buluşturuyor. Hint mutfağındaki paneer peyniri yerine, benzer kıvam elde etmek için tuzsuz taze peynir de kullanılabilir.

Malzemeler

500 gram patates

100 gram paneer veya tuzsuz taze peynir

10-12 adet önceden ıslatılmış kaju

10 gram doğranmış yeşil biber

10 gram doğranmış kişniş

100 gram kestane unu

500 gram ezilmiş sabudana veya uygun bir kaplama alternatifi

Kaya tuzu ve karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Süslemek için maydanoz

Yapılışı

Patatesleri yıkayın, ikiye bölün ve kabuklarını soymadan yumuşayana kadar haşlayın

Patatesleri hafifçe soğuttuktan sonra ezin. Yeşil biberi, kişnişi, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın

Paneer peynirini ve kajuları pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin

Patatesli karışımdan bir parça alıp avucunuzda yassılaştırın. Ortasına peynirli harçtan koyun ve iç malzeme dışarı çıkmayacak şekilde kapatın

Karışıma çubuk şekli verin. Önce kestane ununa, ardından sabudana kırıntılarına bulayın

Kızgın yağda, her tarafı altın sarısı olana kadar yaklaşık 3 dakika kızartın. Çubukları fazla sıkıştırmadan, partiler halinde pişirin

Maydanozla süsleyerek sıcak servis edin

Püf noktası: Patatesin fazla sulu olmaması, çubukların dağılmadan şekil almasına yardımcı olur. Kızartma yerine fırın veya hava fritözü de tercih edilebilir; ancak sonuçların çıtırlığı değişebilir.

2. KREMALI KARABUĞDAY TOPLARI

Karabuğday unuyla hazırlanan küçük hamur topları, yoğunlaştırılmış süt ve kakuleyle hazırlanan kremalı sosla birleşerek tatlı-tuzlu sofralara farklı bir alternatif sunuyor. Bu tarif, geleneksel Hint mutfağındaki sütlü ve baharatlı lezzetlerden ilham alıyor.

Malzemeler

300 gram karabuğday unu

100 gram patates nişastası

500 ml tam yağlı süt

10 gram esmer şeker

Çeyrek çay kaşığı kakule

20 gram doğranmış kuru yemiş

10 gram nar tanesi

4 tel safran

Hamuru hazırlamak için yeterli miktarda su

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

Karabuğday ununu ve patates nişastasını bir kapta karıştırın. Kontrollü şekilde su ekleyerek pürüzsüz bir hamur hazırlayın

Hamurdan küçük toplar oluşturun. Düşük-orta ısıda, içleri pişene kadar kızartın

Pişen topları soğuk suya alın ve kısa süre bekletin

Sütü bir tencerede kısık ateşte, miktarı azalıp kıvamı koyulaşana kadar kaynatmadan pişirin

Süt soğuduktan sonra esmer şeker ve kakuleyi ekleyerek karıştırın

Hamur toplarının fazla suyunu nazikçe sıkın ve servis tabağına yerleştirin

Üzerlerine sütlü karışımı dökün. Nar taneleri, kuru yemişler ve safranla süsleyin

Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin

Püf noktası: Sütü kısık ateşte yavaşça koyulaştırmak daha yoğun bir kıvam sağlar. Hamur toplarının dağılmaması için kızartma sırasında yağın yeterince sıcak olmasına dikkat edin.

3. EKŞİ-TATLI SOSLU SABUDANA BHEL

Hint sokak lezzetlerinden esinlenen sabudana bhel, tapyoka incilerini patates, domates, baharatlar ve soslarla buluşturuyor. Ferahlatıcı, baharatlı ve hafif ekşi tatları bir arada sevenler için farklı bir seçenek.

Malzemeler

100 gram sabudana

30 gram haşlanmış ve küp doğranmış patates

2 adet doğranmış domates

10 gram kavrulmuş kimyon tohumu

10 gram doğranmış kişniş

10 gram doğranmış yeşil biber

50 gram demirhindi sosu

10 gram tatlı domates sosu veya isteğe göre jaggery adı verilen palmiye şekeri

50 gram yoğurt

1 yemek kaşığı limon suyu

100 gram nane yaprağı

20 gram kuru zencefil tozu

10 gram rezene tozu

10 gram kimyon tozu

10 gram kişniş tozu

Kaya tuzu

1 adet nar

2 adet ragi papad veya uygun bir ince, çıtır servis alternatifi

Yapılışı

Sabudanayı ürünün türüne göre ıslatıp yumuşatın. Ardından tarifte kullanılmadan önce tamamen piştiğinden emin olun

Sabudana, haşlanmış patates, domates, kişniş ve yeşil biberi geniş bir kapta birleştirin

Demirhindi sosunu ve tatlı sosu ekleyin. Tatlı-ekşi dengesini damak zevkinize göre ayarlayın

Kavrulmuş kimyonu, zencefil, rezene, kimyon ve kişniş tozlarını ilave edin. Tuzunu ekleyip karıştırın

Yoğurt ve limon suyunu ilave ederek tüm malzemelerin eşit şekilde karışmasını sağlayın

Papadları tarifteki gibi kullanacaksanız üreticinin talimatlarına göre hazırlayın. Alternatif olarak karışımı küçük kaselerde servis edebilirsiniz

Üzerine nar taneleri ve taze kişniş ekleyin. Bekletmeden servis edin

Püf noktası: Sabudananın lapa olmaması için fazla su kullanmamaya ve piştikten sonra süzmeye dikkat edin.

4. NANELİ VE KİŞNİŞLİ YEŞİL PATATES KÖFTESİ

Taze otların aromasıyla öne çıkan bu patates köfteleri, az malzemeyle hazırlanabilen pratik bir atıştırmalık. Nane, kişniş ve yeşil biberin birleşimi sayesinde klasik patates köftesinden daha ferah bir lezzet elde ediliyor.

Malzemeler

2-3 büyük patates

Çeyrek su bardağı doğranmış taze kişniş

Çeyrek su bardağı taze nane

1-2 adet doğranmış yeşil biber

Yarım çay kaşığı kaya tuzu

Çeyrek çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı sade yağ veya sıvı yağ

Kaplamak için uygun un

Yapılışı

Patatesleri haşlayıp ezin ve soğumaya bırakın

Kişniş, nane ve yeşil biberi patateslere ekleyin

Tuz, karabiber ve limon suyunu ilave edip iyice karıştırın

Harçtan küçük parçalar alarak yuvarlak veya yassı köfteler hazırlayın

Köfteleri uygun unla hafifçe kaplayın

Tavada ısıttığınız sade yağda veya sıvı yağda her iki tarafı altın sarısı olana kadar pişirin

Yoğurt veya yeşil otlarla hazırlanan bir sos eşliğinde sıcak servis edin

Püf noktası: Köfte harcını şekillendirmeden önce buzdolabında 15-20 dakika dinlendirmek, daha kolay biçim verilmesini sağlar. Geleneksel vrat kurallarına uyulacaksa kullanılan unun ve yağın uygunluğu kontrol edilmelidir.

5. YOĞURT SOSLU MEYVE VE KURU YEMİŞ SALATASI

Ağır tatlılar yerine daha ferah bir seçenek arayanlar için meyve, kuru yemiş ve yoğurt bir araya geliyor. Üzüm, çilek, kivi ve hurma gibi malzemelerle hazırlanan bu salata, özellikle iftar benzeri akşam öğünlerinin ardından hafif bir tatlı alternatifi olarak değerlendirilebilir.

Malzemeler

100 gram yeşil üzüm

100 gram kırmızı üzüm

10 gram dilimlenmiş çilek

10 gram portakal dilimleri

10 gram dilimlenmiş kivi

50 gram doğranmış ceviz

50 gram doğranmış hurma

50 gram kuru yaban mersini veya turna yemişi

100 gram süzme ya da Yunan tipi yoğurt

10 gram esmer şeker

1 gram tarçın

10 gram önceden ıslatılmış kuru üzüm

İsteğe göre çok az kaya tuzu

Yapılışı

Üzüm, hurma, ceviz ve kuru meyveleri geniş bir kaba alın

Ayrı bir kapta yoğurdu, esmer şekeri, tarçını ve isteğe bağlı az miktarda tuzu karıştırın

Yoğurtlu sosu meyve ve kuru yemişlerin üzerine dökün. Malzemeleri ezmeden nazikçe karıştırın

Kivi, portakal ve çilek dilimlerini üst kısma yerleştirin

Islatılmış kuru üzüm ve cevizle süsleyerek taze servis edin

Püf noktası: Salatayı servis etmeden hemen önce hazırlamak, meyvelerin sulanmasını ve yoğurdun fazla incelmesini önlemeye yardımcı olur. Daha az şekerli bir seçenek için esmer şekeri tamamen çıkarabilir veya miktarını azaltabilirsiniz.