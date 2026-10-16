Klasik menüleri unutun! Sofralara lezzet katacak 5 farklı tarif

Şef Swapnadeep Mukherjee’nin tariflerinden uyarlanan bu beş öneri; çıtır patatesli atıştırmalıklardan baharatlı kısır benzeri bir lezzete, sütlü tatlılardan meyveli yoğurda kadar farklı alternatifler sunuyor.
Dışı çıtır, içi yumuşak bir atıştırmalık arayanlar için bu tarif, patatesin doyurucu yapısını peynirin kremamsı dokusuyla buluşturuyor. Hint mutfağındaki paneer peyniri yerine, benzer kıvam elde etmek için tuzsuz taze peynir de kullanılabilir.
Malzemeler
500 gram patates
100 gram paneer veya tuzsuz taze peynir
10-12 adet önceden ıslatılmış kaju
10 gram doğranmış yeşil biber
10 gram doğranmış kişniş
100 gram kestane unu
500 gram ezilmiş sabudana veya uygun bir kaplama alternatifi
Kaya tuzu ve karabiber
Kızartmak için sıvı yağ
Süslemek için maydanoz
Yapılışı
Patatesleri yıkayın, ikiye bölün ve kabuklarını soymadan yumuşayana kadar haşlayın
Patatesleri hafifçe soğuttuktan sonra ezin. Yeşil biberi, kişnişi, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın
Paneer peynirini ve kajuları pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin
Patatesli karışımdan bir parça alıp avucunuzda yassılaştırın. Ortasına peynirli harçtan koyun ve iç malzeme dışarı çıkmayacak şekilde kapatın
Karışıma çubuk şekli verin. Önce kestane ununa, ardından sabudana kırıntılarına bulayın
Kızgın yağda, her tarafı altın sarısı olana kadar yaklaşık 3 dakika kızartın. Çubukları fazla sıkıştırmadan, partiler halinde pişirin
Maydanozla süsleyerek sıcak servis edin
Püf noktası: Patatesin fazla sulu olmaması, çubukların dağılmadan şekil almasına yardımcı olur. Kızartma yerine fırın veya hava fritözü de tercih edilebilir; ancak sonuçların çıtırlığı değişebilir.
Karabuğday unuyla hazırlanan küçük hamur topları, yoğunlaştırılmış süt ve kakuleyle hazırlanan kremalı sosla birleşerek tatlı-tuzlu sofralara farklı bir alternatif sunuyor. Bu tarif, geleneksel Hint mutfağındaki sütlü ve baharatlı lezzetlerden ilham alıyor.
Malzemeler
300 gram karabuğday unu
100 gram patates nişastası
500 ml tam yağlı süt
10 gram esmer şeker
Çeyrek çay kaşığı kakule
20 gram doğranmış kuru yemiş
10 gram nar tanesi
4 tel safran
Hamuru hazırlamak için yeterli miktarda su
Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı
Karabuğday ununu ve patates nişastasını bir kapta karıştırın. Kontrollü şekilde su ekleyerek pürüzsüz bir hamur hazırlayın
Hamurdan küçük toplar oluşturun. Düşük-orta ısıda, içleri pişene kadar kızartın
Pişen topları soğuk suya alın ve kısa süre bekletin
Sütü bir tencerede kısık ateşte, miktarı azalıp kıvamı koyulaşana kadar kaynatmadan pişirin
Süt soğuduktan sonra esmer şeker ve kakuleyi ekleyerek karıştırın
Hamur toplarının fazla suyunu nazikçe sıkın ve servis tabağına yerleştirin
Üzerlerine sütlü karışımı dökün. Nar taneleri, kuru yemişler ve safranla süsleyin
Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin
Püf noktası: Sütü kısık ateşte yavaşça koyulaştırmak daha yoğun bir kıvam sağlar. Hamur toplarının dağılmaması için kızartma sırasında yağın yeterince sıcak olmasına dikkat edin.
Hint sokak lezzetlerinden esinlenen sabudana bhel, tapyoka incilerini patates, domates, baharatlar ve soslarla buluşturuyor. Ferahlatıcı, baharatlı ve hafif ekşi tatları bir arada sevenler için farklı bir seçenek.
Malzemeler
100 gram sabudana
30 gram haşlanmış ve küp doğranmış patates
2 adet doğranmış domates
10 gram kavrulmuş kimyon tohumu
10 gram doğranmış kişniş
10 gram doğranmış yeşil biber
50 gram demirhindi sosu
10 gram tatlı domates sosu veya isteğe göre jaggery adı verilen palmiye şekeri
50 gram yoğurt
1 yemek kaşığı limon suyu
100 gram nane yaprağı
20 gram kuru zencefil tozu
10 gram rezene tozu
10 gram kimyon tozu
10 gram kişniş tozu
Kaya tuzu
1 adet nar
2 adet ragi papad veya uygun bir ince, çıtır servis alternatifi
Yapılışı
Sabudanayı ürünün türüne göre ıslatıp yumuşatın. Ardından tarifte kullanılmadan önce tamamen piştiğinden emin olun
Sabudana, haşlanmış patates, domates, kişniş ve yeşil biberi geniş bir kapta birleştirin
Demirhindi sosunu ve tatlı sosu ekleyin. Tatlı-ekşi dengesini damak zevkinize göre ayarlayın
Kavrulmuş kimyonu, zencefil, rezene, kimyon ve kişniş tozlarını ilave edin. Tuzunu ekleyip karıştırın
Yoğurt ve limon suyunu ilave ederek tüm malzemelerin eşit şekilde karışmasını sağlayın
Papadları tarifteki gibi kullanacaksanız üreticinin talimatlarına göre hazırlayın. Alternatif olarak karışımı küçük kaselerde servis edebilirsiniz
Üzerine nar taneleri ve taze kişniş ekleyin. Bekletmeden servis edin
Püf noktası: Sabudananın lapa olmaması için fazla su kullanmamaya ve piştikten sonra süzmeye dikkat edin.
Taze otların aromasıyla öne çıkan bu patates köfteleri, az malzemeyle hazırlanabilen pratik bir atıştırmalık. Nane, kişniş ve yeşil biberin birleşimi sayesinde klasik patates köftesinden daha ferah bir lezzet elde ediliyor.
Malzemeler
2-3 büyük patates
Çeyrek su bardağı doğranmış taze kişniş
Çeyrek su bardağı taze nane
1-2 adet doğranmış yeşil biber
Yarım çay kaşığı kaya tuzu
Çeyrek çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı sade yağ veya sıvı yağ
Kaplamak için uygun un
Yapılışı
Patatesleri haşlayıp ezin ve soğumaya bırakın
Kişniş, nane ve yeşil biberi patateslere ekleyin
Tuz, karabiber ve limon suyunu ilave edip iyice karıştırın
Harçtan küçük parçalar alarak yuvarlak veya yassı köfteler hazırlayın
Köfteleri uygun unla hafifçe kaplayın
Tavada ısıttığınız sade yağda veya sıvı yağda her iki tarafı altın sarısı olana kadar pişirin
Yoğurt veya yeşil otlarla hazırlanan bir sos eşliğinde sıcak servis edin
Püf noktası: Köfte harcını şekillendirmeden önce buzdolabında 15-20 dakika dinlendirmek, daha kolay biçim verilmesini sağlar. Geleneksel vrat kurallarına uyulacaksa kullanılan unun ve yağın uygunluğu kontrol edilmelidir.
Ağır tatlılar yerine daha ferah bir seçenek arayanlar için meyve, kuru yemiş ve yoğurt bir araya geliyor. Üzüm, çilek, kivi ve hurma gibi malzemelerle hazırlanan bu salata, özellikle iftar benzeri akşam öğünlerinin ardından hafif bir tatlı alternatifi olarak değerlendirilebilir.
Malzemeler
100 gram yeşil üzüm
100 gram kırmızı üzüm
10 gram dilimlenmiş çilek
10 gram portakal dilimleri
10 gram dilimlenmiş kivi
50 gram doğranmış ceviz
50 gram doğranmış hurma
50 gram kuru yaban mersini veya turna yemişi
100 gram süzme ya da Yunan tipi yoğurt
10 gram esmer şeker
1 gram tarçın
10 gram önceden ıslatılmış kuru üzüm
İsteğe göre çok az kaya tuzu
Yapılışı
Üzüm, hurma, ceviz ve kuru meyveleri geniş bir kaba alın
Ayrı bir kapta yoğurdu, esmer şekeri, tarçını ve isteğe bağlı az miktarda tuzu karıştırın
Yoğurtlu sosu meyve ve kuru yemişlerin üzerine dökün. Malzemeleri ezmeden nazikçe karıştırın
Kivi, portakal ve çilek dilimlerini üst kısma yerleştirin
Islatılmış kuru üzüm ve cevizle süsleyerek taze servis edin
Püf noktası: Salatayı servis etmeden hemen önce hazırlamak, meyvelerin sulanmasını ve yoğurdun fazla incelmesini önlemeye yardımcı olur. Daha az şekerli bir seçenek için esmer şekeri tamamen çıkarabilir veya miktarını azaltabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum