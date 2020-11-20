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Klay Thompson sezonu kapadı

NBA HABERLERİ  | 20.11.2020 08:10 | Son Güncelleme

NBA takımlarından Golden State Warriors, yıldız basketbolcusu Klay Thompson'un aşil tendonunun koptuğu, sakatlığından dolayı da 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediğini açıkladı.

Klay Thompson sezonu kapadı

NBA Batı Konferansı takımlarından Golden State Warriors'e Klay Thompson'dan kötü haber geldi. Warriors'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Thompson'ın sakatlandığı ifade edildi. Antrenman sırasında sağ ayağından sakatlanan 30 yaşındaki basketbolcunun aşil tendonunun koptuğu duyuruldu. Açıklamada Thompson'ın 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.

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