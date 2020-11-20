Klay Thompson sezonu kapadı

NBA Batı Konferansı takımlarından Golden State Warriors'e Klay Thompson'dan kötü haber geldi. Warriors'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Thompson'ın sakatlandığı ifade edildi. Antrenman sırasında sağ ayağından sakatlanan 30 yaşındaki basketbolcunun aşil tendonunun koptuğu duyuruldu. Açıklamada Thompson'ın 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.
Fenerbahçe'de bir koronavirüs daha
Juventus'tan flaş Merih Demiral ve De Ligt kararı
Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş TFF'ye isyan etti
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 19 milyonluk şok
Terim en çok o iki isme güveniyor!
Selçuk Şahin'den transfer sözleri
FIFA'dan doğum izni teklifi
Rekabet yüzleri güldürüyor
Özleme son vermeye çalışacak
'Eksiklere rağmen kazanmamız önemli'
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
F.Bahçe'de 2. Merih Demiral vakası
Okuyucu Yorumları 0 yorum