Mynet Trend

Klima savaşlarına son! Öyle bir ürün ürettiler ki...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 30.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Japonya'da inovatif ürünleri geliştirmek ve yatırım sağlamak amacıyla oluşturulan First Flight platformunda yer alan 'giyilebilir klima' Reon Pocket, Sony'nin de desteğiyle satışa sunuldu.

Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde artan sıcaklık ortalamaları, bilim insanlarını serinlemek için klima dışında yeni çözümler üretmeye itti. İnovatif fikirlerin desteklendiği First Flight platformunda ortaya çıkan ve Japon teknoloji devi Sony'nin fonlandığı 'Reon Pocket' isimli ürün, kullanıcılara ‘giyilebilir klima deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.

TAM ŞARJDA 24 SAAT ETKİLİ

Özel olarak üretilen giyeceklere yerleştirilen Reon Pocket, soğutma işlemini üfleyerek değil, bir uygulama yardımıyla vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olarak yapıyor. Tam şarjda 24 saat iklimlendirme deneyimi sunan cihaz, vücut sıcaklığını 8 derece düşürüp, 13 derece artırabiliyor.

TELEFONDAKİ BİR UYGULAMAYLA YÖNETİLEBİLİYOR

Giyilebilir klima, akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama ile yönetiliyor. 117 dolarlık fiyat etiketiyle karşımıza çıkan giyilebilir klimalar, şimdilik sadece Japonya’da satılıyor. Japonya'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle geçen hafta 11 kişinin öldüğü, 5 bin 664 kişinin de güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ürünün dünya genelinde satışa çıkacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlarBir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlar
Dünyanın en pis otelleri! Tatile çıkmadan bakmakta fayda varDünyanın en pis otelleri! Tatile çıkmadan bakmakta fayda var
Dövme yaptırmaktan korkanlara yeni gözde hennalar!Dövme yaptırmaktan korkanlara yeni gözde hennalar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler klima inovasyon yaratıcı ürünler

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Instagram’ın beğeni sayısını kapatmasına gençler çözüm buldu!

Gençler Instagram’ın o kuralını da deldiler!

Dünyanın en pis otelleri! Tatile çıkmadan bakmakta fayda var

Dünyanın en pis otelleri! Tatile çıkmadan bakmakta fayda var

Dövme yaptırmaktan korkanlara yeni gözde hennalar!

Dövme yaptırmaktan korkanlara yeni gözde hennalar!

Kardeş Çocukları transferi bitirdi! Ünlü oyuncu yeni sezona damga vuracak

Kardeş Çocukları transferi bitirdi! Ünlü oyuncu yeni sezona damga vuracak

Türk mimardan yer çekimine meydan okuyan otel

Türk mimardan yer çekimine meydan okuyan otel

Hayaller hayatlar! Hiç de sandığımız gibi değillermiş

Hayaller hayatlar! Hiç de sandığımız gibi değillermiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.