Klopp: Bu gece kazanmak önemliydi ve bunu başardık

Karşılaşmanın ardından Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Klopp, iki takım için de kolay bir maç olmadığını belirterek, "Üst üste böyle zor maçlar oynamak kolay değil. Buna alışmak zorundayız. Bu gece sahadaki performans değil, sadece kazanmak önemliydi ve bunu başardık. Gerçekten büyük bir başarı, bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İki takımın da harika mücadele ettiğini vurgulayan Alman teknik direktör, "Kazandık ve zaferimizden dolayı kendimi iyi hissediyorum. Bu başarı sadece bana ait değil. Bu, tüm Liverpool kulübü ve bu kulübü sevenlerin bir başarısı. Stattaki atmosfer harikaydı. Seyirci sayısını bilmiyorum ama İstanbul'da bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Burası bizim için özel bir yer." dedi.

MANE: KAZANMAYI HAK ETTİK

Takımının iki golünü atan ve maçın adamı seçilen Liverpool'un Senegalli futbolcusu Sadio Mane, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Maç boyunca iyi performans gösterdiklerini aktaran Mane, "Bu kupayı kazanmak bizim için çok önemliydi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmasak da böyle maçlarda kazanmak önemli. Sahada her şeyimizi verdik ve kazanmayı hak ettik. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Dünyadaki en iyi taraftara sahibiz. İşimizi kolaylaştırıyorlar. Destekleriyle bize motivasyon sağladılar. Bu başarıya birlikte ulaştık." diye konuştu.