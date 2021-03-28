Klopp: "Ozan Kabak mutlaka kalsın!"

Liverpool, bu yaz Ozan Kabak'ın bonservisini almayı planlıyor.

The Sunday World'de yer alan habere göre; Liverpool, Virgil van Dijk ve Joe Gomez'i tutarak sık sık sakatlanan Joel Matip ise elden çıkarılacak. Matip'in satılmasından elde edilecek gelir ile yeni ve genç bir stoper alınacak.

Liverpool, Schalke'den 1.1 milyon euro ücretle kiralayıp 21 milyon euro satın alma opsiyonu olan Ozan Kabak'ı da kadrosunda tutacak. Jürgen Klopp'un 'Kadromuzda tutalım' raporu üzerine bonservisini alacak.

LIVERPOOL EFSANESİ: "ÜMİT VAAD EDİYOR"

Bu haber hakkında konuşan Liverpool efsanesi John Aldridge, "Ozan Kabak, ilk maçlarda yeterli değilmiş gibi görünüyordu. Ancak, o maçlar sonucunda Ozan Kabak ile ilgili bir kanıya varmak haksızlık olurdu. Son dönemde oynadığı maçlarda ise gerçekten ümit vaad etti. Bence Liverpool'un gelecekteki savunma problemlerine cevap olacak bir stoper olacağına inanıyorum." yorumunu yaptı.

Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 5 lig, 1 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.

