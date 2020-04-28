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Klopp'tan Karius'a flaş mesaj: "Liverpool'da yedek kalırsın"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.04.2020 09:38 | Son Güncelleme

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, İngiliz ekibine geri dönmeyi düşünen Loris Karius'a fikrini iletti.

Klopp'tan Karius'a flaş mesaj: "Liverpool'da yedek kalırsın"

Beşiktaş'la kiralık mukavelesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Loris Karius, ödemeler sebebiyle de siyah-beyazlılarla FIFA'lık oldu. Liverpool'a dönmek isteyen Karius, vatandaşı Jürgen Klopp'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Alman Hoca, "İstersen tabii ki dönebilirsin ama burada yedek kalacağını bilmelisin. Alisson'un yeri garanti" dedi.

Öte yandan Gareth Bale, Real Madrid formasıyla Karius'a Kiev'deki Şampiyonlar Ligi finalinde attığı golün canlandırmasını yaptı.

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