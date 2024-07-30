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Km nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
29.07.2024 19:28
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Türkçemizi meydana getiren kelimeleri doğru bir şekilde yazmak ve okumak, dilimize verdiğimiz değeri göstermek yönünden son derece önemli bir konudur. Yazıya aktarılan kelimelerdeki ufak tefek olarak tabir edilen imla hataları, cümlelerin anlamında ciddi bozulmalara yol açabilmektedir. Kelimelerin dışında kısaltmaların kullanımında da sıklıkla yazım hatası yapılmaktadır. Bu hatalı yazılan kısaltmalardan biri km kısaltmasıdır. Peki, km nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Km nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde pek çok sözcüğün yazım şeklinde yaygın olarak imla yanlışı görülmektedir. Bu imla yanlışları düzeltilmediğinde ortaya anlamı kaymış cümleler çıkabilmektedir. Sözcüklerin yanı sıra çeşitli kısaltmaların yazımında da sıklıkla imla hatasına rastlanılmaktadır. Bu hatalı yazıya aktarılan kısaltmalardan biri kilometrenin kısaltması olarak bilinen km kısaltmasıdır. Kısaltmaların doğru bir şekilde kullanılması, cümlelerde anlam kaymasının görülmemesi yönünden önemlidir.

Km nasıl yazılır?

Günlük sohbetlerde ağızdan çıkan kelimelerde yapılan telaffuz hataları bazı durumlarda dikkat çekmezken yazılı iletişimlerde ise bu durum dikkat çekebilmektedir. Yazılı iletişimlerde yazıya dökülen sözcükleri doğru bir şekilde kullanmak, anlatılmak istenileni doğru ifade etmek adına büyük önem taşımaktadır. Günümüzde özellikle kısaltmalarda ciddi olarak imla yanlışına rastlanılmaktadır. İmla hatası görülen kısaltmalardan biri km kısaltmasıdır.

Kilometre uzunluk ölçüsü biriminin kısaltılmış hâli olarak karşımıza çıkan km kısaltmasının doğru yazım stilinin öğrenilmesi, yazışmalarda oluşabilecek anlam bozukluklarının önüne geçilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Bu yüzden km yazımı ile ilgili çelişkiye düşen kullanıcıların sözlük sitelerini ziyaret etmesinde fayda vardır. Bu noktada sözlük sitesi olarak karşımıza Türk Dil Kurumuna ait olan TDK sözlükleri sitesi çıkmaktadır. Bu bağlamda km TDK’ye göre her zaman “km” şeklinde yazılması gereken kısaltmalardan biridir.

TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Km kısaltması kilometre uzunluk ölçüsü biriminin kısaltılmış hâli olarak bilinmektedir. Pek çok yazılı mecrada bu kısaltma “km.” şeklinde kısaltmanın sonuna nokta konularak kullanılmaktadır. Miligram, gram, santimetre, milimetre gibi birçok farklı uzunluk ölçüsü birimi mevcuttur. Kilometre de bu uzunluk ölçüsü birimleri arasında bulunmaktadır. Kilometre kısaca “km” olarak gösterilmektedir.

Türk Dil Kurumuna göre ölçü birimlerinin kısaltması kullanılırken kısaltmanın sonuna nokta konulmaması gerekir. Bu bilgiler ışığında km kısaltması her zaman noktasız olarak “km” şeklinde kullanılması gereken bir kısaltma türüdür. Diğer yazım stilleri TDK yönünden imla hatası yapılmış olarak kabul edilmektedir. Buna göre km doğru yazılışı şöyledir:

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