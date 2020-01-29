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Kobe Bryant'a 'tecavüzcü' diyen Evan Rachel Wood'dan yeni açıklama

NBA HABERLERİ  | 29.01.2020 21:17 | Son Güncelleme

NBA yıldızı Kobe Bryant’ın helikopter kazasında kızı Gianna Maria ile birlikte hayatını kaybetmesi, hem spor hem de sanat dünyasını yasa boğdu. Ancak Westworld dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Evan Rachel Wood, efsane ismi anarken "tecavüzcü" ifadesini kullanması ortalığı karıştı. Wood, tepkiler üzerine geri adım attı. İşte tüm yaşananlar...

Kobe Bryant'a 'tecavüzcü' diyen Evan Rachel Wood'dan yeni açıklama...

Kobe Bryant için 'tecavüzcü' diyen Evan Rachel Wood'dan yeni açıklama

Westworld dizisiyle çıkış yakalayan ünlü oyuncu Evan Rachel Wood, geçen Pazar günü hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant hakkında skandal bir tweet attı. 32 yaşındaki Hollywood yıldızının, Bryant hakkında "tecavüzcü" demesi büyük tepki çekti.
Rachel Wood paylaştığı tweette, "Bu olanlar trajik. Kobe’nin ailesi için çok üzgünüm. O bir spor kahramanıydı. Aynı zamanda da tecavüzcüydü. Ve bütün bu gerçekler aynı anda varolabilir" ifadelerini kullandı.
Paylaşımın ardından Twitter kullanıcıları, ünlü oyuncunun Bryant ve kızına saygılı olması gerektiğini hatırlatarak tepki gösterdi.
Oyuncu Kyla Pratt, Evan Rachel Wood'a tepki gösteren ilk isimlerden biriydi. Pratt, "Evan, seninle çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz, aynı sektörde çalışıyoruz ve kamera önü veya arkasında olmak üzere yaptığın işleri çok beğeniyorum. Ama bu tweet? Nasıl cüret edersin?" diye yazdı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Kobe'yi tecavüz ile suçlayan kişinin, efsane sporcu aleyhine tanıklık etmekten vazgeçtiğini anımsattı. Evan Rachel Wood, yaklaşık beş saat önce ise, Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'nın fotoğrafını paylaşarak, "Bu kadın bir kahraman" diye yazdı.
Gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Rachel Wood, "Bu bir kınama veya kutlama değil. Bu sadece herkesin farklı duyguları olabileceğine ve kavga etmek yerine yas tutmak için herkese yer olduğunu dair bir hatırlatma. Herkesin kaybı var. Lütfen kibar olup herkese saygı gösterelim" dedi.
Evan Rachel Wood daha sonra ise Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'nın fotoğrafını paylaşarak, "Bu kadın bir kahraman" diye yazdı.
NE OLMUŞTU? | 30 Haziran 2003 yılında Kobe Bryant, kaldığı bir otelde çalışan 19 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Suçsuz olduğunu savunan basketbolcu, "Onu istemediği hiçbir şey yapmaya zorlamadım" şeklinde ifade vermiş ve eşini aldattığını da itiraf etmişti. Dava ise 2004 yılının Eylül ayında davacı kadının mahkemede ifade vermek istememesi sebebiyle düşmüştü. Ardından davacının Bryant ile anlaştığı iddia edilmiş, fakat konu ile ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmamıştı.
EVAN RECHAL WOOD KİMDİR? | 1987 yılında North Carolina’da doğan Evan Rachel Wood’un oyunculuk hayatı başarılarla dolu. 2 kez Golden Globes ödüllerinde adaylık alan Evan, kariyerinde birçok dizi ve filmde oynadı. Little Secrets, Simone, Thirteen, The Missing filmleriyle gençlik dönemlerinde tanınan Evan Rachel animasyon filmlerinde de seslendirmeler yaptı.
King of California, The Life Before Her Eyes, Across the Universe ve The Wrestler filmleriyle yıldızı parladı. The Ides of March, A Case of You, Into the Forest son dönemlerde oynadığı filmler oldu. Son olarak Westworld dizisiyle tanınan güzel oyuncu daha önce True Blood dizisinde de yer almıştı.
Wood, henüz 18 yaşındayken dünyanın en sıra dışı müzisyenlerinden biri olan Marilyn Manson ile birliktelik yaşamaya başladığında adını duymayan kalmamıştı. Çiftin magazin basınının ilgisini çeken birlikteliği, nişanlanmalarından 7 ay sonra sona erdi.
2016 yılında Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, iki kez tecavüze uğradığını açıklayan Evan Rachel Wood, "İnsanların tecavüze uğradıktan sonra sessiz kalması gereken bir zamanda yaşadığımızı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
kobe bryant Evan Rachel Wood Gianna Maria

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