MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kobra Murat'ın hayranına tepkisi olay oldu! 'Ayıp etmiş'

Kobra Murat'ın hayranına tepkisi olay oldu! 'Ayıp etmiş'

05.05.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler gündemden düşmüyor. Kobra Murat son olarak gittiği bir düğünde şarkı söylerken ısrarla fotoğraf çekmek isteyen hayranına tepkisiyle sosyal medyada gündem oldu.

Kobra Murat'ın hayranına tepkisi olay oldu! 'Ayıp etmiş'

Kobra Murat’ın bir düğünde şarkı söylediği anlar gündem oldu. Kobra Murat’ın konser verdiği sırada “Kaliteyiz, markayız” şarkısını söylerken bir hayranına tavrı dikkat çekti. Çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Kobra Murat şarkı söylediği anda bir hayranı ısrarla fotoğraf çektirmek istedi. Şarkıcının kendisiyle fotoğraf çekilmeye çalışan hayranını ittiği ve elini kaldırdığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimileri bu duruma “Hayranına ayıp etmiş” yorumunda bulundu.

SERVETİ OLAY OLMUŞTU

Kobra Murat geçtiğimiz aylarda "Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı..." diyen Kobra Murat, "Gecekonduda doğdum. En büyük zenginliği, mutluluğu yaşadım. Şimdi her şeyimiz var" açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güldür Güldür'ün Mehtap'ının sevgilisi bakın kimmiş! Aşk pozuGüldür Güldür'ün Mehtap'ının sevgilisi bakın kimmiş! Aşk pozu
Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de...Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de...
Sabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdiSabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

LPG fiyatları için flaş iddia!

LPG fiyatları için flaş iddia!

Kayanın dibinde bu halde bulundu! 67 saat sonra müjdeli haber

Kayanın dibinde bu halde bulundu! 67 saat sonra müjdeli haber

Başkanın "Bayan şarkıcı yakışmadı" sözlerine Ece Seçkin'den sert yanıt

Başkanın "Bayan şarkıcı yakışmadı" sözlerine Ece Seçkin'den sert yanıt

Rusya duyurdu! 'Sabah saat 08.00 itibarıyla..'

Rusya duyurdu! 'Sabah saat 08.00 itibarıyla..'

İlginizi Çekebilir

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.