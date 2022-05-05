Kobra Murat'ın hayranına tepkisi olay oldu! 'Ayıp etmiş'

Kobra Murat’ın bir düğünde şarkı söylediği anlar gündem oldu. Kobra Murat’ın konser verdiği sırada “Kaliteyiz, markayız” şarkısını söylerken bir hayranına tavrı dikkat çekti. Çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Kobra Murat şarkı söylediği anda bir hayranı ısrarla fotoğraf çektirmek istedi. Şarkıcının kendisiyle fotoğraf çekilmeye çalışan hayranını ittiği ve elini kaldırdığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimileri bu duruma “Hayranına ayıp etmiş” yorumunda bulundu.

SERVETİ OLAY OLMUŞTU

Kobra Murat geçtiğimiz aylarda "Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı..." diyen Kobra Murat, "Gecekonduda doğdum. En büyük zenginliği, mutluluğu yaşadım. Şimdi her şeyimiz var" açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.



