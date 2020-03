Koç Holding toplum sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Bu dönemde gelişmeleri yakından takip edip, değerlendirip, yönlendirmek üzere Koç Holding’de bir Kriz Yönetim Merkezi kurduk. Burada Topluluğumuz genelinde uygulanacak ana prensipleri belirledik. Böylelikle, şirketlerimizle birlikte gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı ihtiyaca göre sürekli güncelliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, Koç Holding çalışanlarının yanı sıra bayi ve servis çalışanları için yayımladığı mesajda, tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olmaya devam eden koronavirüs salgını sebebiyle daha önce yaşanılmayan olağanüstü günlerden geçildiğini belirtti.

Belirsizlik ve kaygı düzeyinin dünya genelinde en üst noktaya ulaştığı bu zor zamanlarda, dünyanın dört bir yanındaki faaliyet alanlarında, sahada, ofislerde veya evden fedakarca ve her zamankinden üstün görev bilinciyle çalışmaya devam edildiğini ifade eden Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Bizler de aldığımız her kararda 'sağlığınızı her şeyin üstünde tutuyor' ve bu zor günleri sizlerin özverili çalışmalarından güç alarak yönetiyoruz. Her birinize üstün gayretleriniz ve ailelerinize de sizlere olan destekleri için içtenlikle teşekkür ederim. Toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatın durmaması gayesiyle üretimi sürdüren ve hizmetin aksamaması için sahada canla başla görev yapan çalışma arkadaşlarıma da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda bu süreçte en önde yer alarak görev yapan sağlık kuruluşlarımızdaki hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız ile iş yeri hekimlerimize ve diğer sağlık personelimize, bu zor zamanlardaki olağanüstü çabaları için minnettarız."