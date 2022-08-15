YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Koç Üniversitesi araştırmacıları Kovid-19 ile mücadeleyi yeni bir molekülle ateşliyor

Koç Üniversitesi araştırmacıları Kovid-19 ile mücadeleyi yeni bir molekülle ateşliyor

15.08.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç Üniversitesi araştırmacılarının, virüsün hücre içine girmek için kullandığı ACE2 reseptörü (almacı) ile virüs arasına yerleştirdikleri bu molekül sayesinde virüsün reseptöre tutunarak vücuda girmesi engellenebilecek

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi araştırmacılarının, virüsün hücre içine girmek için kullandığı ACE2 reseptörü (almacı) ile virüs arasına yerleştirdikleri bu molekül sayesinde virüsün reseptöre tutunarak vücuda girmesi engellenebilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tuğba Bağcı Önder, Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden doktora sonrası (Postdoc) araştırmacı Dr. Alişan Kayabölen ve ekip arkadaşları, Kovid-19 salgınına neden olan SARS-CoV2 ile mücadelede yeni bir molekül tasarladılar.

Koç Üniversitesi araştırmacılarının, virüsün hücre içine girmek için kullandığı ACE2 reseptörü (almacı) ile virüs arasına yerleştirdikleri bu molekül sayesinde virüsün reseptöre tutunarak vücuda girmesi engellenebilecek.

Açıklamaya göre, Kovid-19'a neden olan şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2'nin (SARS-CoV-2) hücre içine girmesi vücutta doğal olarak bulunan ACE2 adlı reseptöre tutunması ile mümkün oluyor. Şu anda bu virüsle mücadele için kullanılan anti-viral ilaçlar, virüsün hücreye girmesini değil, virüsün hücre içinde çoğalmasını engelleyen araçlar ve sadece SARS-CoV-2’ya özgü değiller. Oysa ACE2 reseptörünü bloke etmeyi hedefleyen yaklaşımlar geliştirmek dünyanın birçok yerindeki laboratuvarlarda araştırmacıların en büyük ortak hedeflerinden biri. Virüsün vücuda girişi için anahtar görevi gören ACE2 reseptörünü engelleyecek bir molekül üretmek için birçok çalışma yürütülüyor.

Koç Üniversitesi araştırmacılarının çalışmasını özgün kılansa, virüsle reseptör arasında engel oluşturmak amacıyla tasarladıkları ve genetik mühendislik yöntemi ile ürettikleri, ACE2 reseptörünü çoklu bir formda taklit eden yepyeni bir molekül. Virüsün yüzeyinde bulunan dikensi görünümlü spike proteinleri bu molekülle sarmalanıyor ve böylece virüsün ACE2 reseptörüne tutunması ve dolayısıyla hücreye girmesi engelleniyor. Bu molekül, dünyanın pek çok merkezinde benzer yaklaşımlar ile üretilen diğer moleküllerden daha etkili.

- Varyantlar üzerinde de etkili

Virüsün mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan ve Omicron dahil birçok varyant üzerinde de test edilen molekülün başarı yüzdesi benzer çalışmalardaki tekli örneklere oranla 100 kat daha yüksek. Bu başarı sadece deneysel laboratuvar ortamında değil, gerçek ve canlı virüslerin izole edilerek araştırılabildiği ve Türkiye'de öncü bir merkez olan Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde (KUİSCİD) yapılan denemelerde de benzer şekilde kendini tekrar etti. Prof. Dr. Füsun Can ve ekibi ile kurulan başarılı bir ortaklıkla, tasarlanan yeni molekülün etkileri laboratuvarda araştırıldı ve sonuçları çok başarılı oldu. Ayrıca, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan hayvan deneylerinde de molekül virüsü etkisiz hale getirme konusunda başarılı sonuçlar ortaya koydu.

Geçen hafta etki değeri yüksek olan Advanced Science (IF = 17.52) adlı bilimsel yayın organında araştırma sonuçlarını ortaya koyan makalenin yayımlanmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen, çeşitli ülkelerdeki üniversitelerden laboratuvarlar iş birliği için bağlantı kurmaya başladı. Araştırmanın bundan sonraki adımı ise büyük üretici firmalarla bir araya gelip molekülün klinik araştırmalarda kullanılmak üzere geliştirilmesi olacak. Yeni varyantların da enfeksiyon kapasitesini azaltabilecek bu çoklu molekül ilaç üretimi için de umut olabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - İstanbul'da sağanak su baskınlarına yol açtıGÜNCELLEME - İstanbul'da sağanak su baskınlarına yol açtı
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybettiCHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldüGÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
kovid-19

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:06
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.