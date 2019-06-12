Mynet Trend

Koca vahşeti! Önce eşini öldürüp baldızını yaraladı sonra...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 12.06.2019 22:40 | Son Güncelleme

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Mehmet Ekiz (34), boşanmak isteyen eşi Tuğba Ekiz'i (25), 6 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra bıçağı kendi göğsünün altına saplayan Ekiz, ağır yaralandı.

Koca vahşeti! Önce eşini öldürüp baldızını yaraladı sonra...

Olay, saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Aşçı Mehmet Ekiz, bir süredir baldızı Manolya Arzu Yeşil'in evinde bulunan bir çocuk annesi eşi Tuğba Ekiz'in yanına gitti. İddiaya göre, Tuğba Ekiz, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ekiz, bu sözler üzerine eline geçirdiği bıçağı, kızının gözleri önünde eşinin çeşitli yerlerine sapladı. Tuğba Ekiz, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ekiz, bıçağı kendi göğsünün altına sapladı. Kız kardeşini saldırıdan korumak isteyen Manolya Arzu Yeşil de kolundan yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Ekiz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

PARTNERSon hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...Son hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...
Sağanak yağış mezarları söktüSağanak yağış mezarları söktü
N ile başlayan kaç hayvan sayabilirsiniz?N ile başlayan kaç hayvan sayabilirsiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman Ermenek koca vahşeti Tuğba Ekiz

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Camideki inanılmaz gizem! Yıkılırsa o şekli alacak

Camideki inanılmaz gizem! Yıkılırsa o şekli alacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı anda 5 hastaya nakil operasyonu başarıyla tamamlandı

Aynı anda 5 hastaya nakil! 'Gurur duyuyorum'

Düğünde maganda kurşunu! Polis harekete geçti

Düğünde maganda kurşunu! Polis harekete geçti

Aydın'da sel mezarları söktü

Sağanak yağış mezarları söktü

N ile hayvan ismi bulabilir misiniz? İşte N harfi ile başlayan hayvan isimleri

N ile başlayan kaç hayvan sayabilirsiniz?

Müftü, gözyaşları içinde kazada ölen kızının cenaze namazını kıldırdı

Müftü, gözyaşları içinde kazada ölen kızının cenaze namazını kıldırdı

Yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Yavru kedi, suni teneffüsle hayata döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.