Kocaceli'deki çukurlar vatandaşları isyan ettirdi

Körfez'e bağlı, 49 haneli ve 150 nüfuslu Kutluca Mahallesi'nin sakinleri, defineciler tarafından kazıldığını iddia ettikleri çukurlardan yakınıyor.

İLK KEZ 5 YIL ÖNCE KARŞILAŞTILAR



İlk kez 5 yıl önce karşılaştıkları çukurların sayısının her geçen gün arttığını dile getiren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istiyor. Yaklaşık 5 kilometre çapındaki alanda, çeşitli büyüklüklerde olan çukurlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalleliden Latif Nac, "Çukurların sayısı her geçen gün artıyor. Doğaya zarar verdiğini düşündüğümüz bu çukurlara zaman zaman otlanmaya çıkan hayvanlarımız da düşüyor. Yetkililerin bu durumu çözüme kavuşturmasını istiyoruz" diye konuştu.

'50'DEN FAZLA ÇUKUR VAR'



Çukur açılmasını engellemek için bölgede bazı dönemlerde nöbet tuttuklarını; ancak ise yaramadığını belirten Nac, "Öncelikle bu olay doğaya zarar verdiği için karşıyız. Defineciler tarafından arazilerimizin katledilmesi, bizim için kabul edilemez. Buraya sürekli ineklerimiz, koyunlarımız da düşüyor. Hayvanlarımızın canına kastediliyor. Bölgede yaklaşık 50'den fazla çukur var. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bunun önüne geçilmesi için bazı önlemler aldık ama onlar da faydalı olmadı. Sorumlulardan şikayetçiyiz" dedi.