Kocaceli'deki çukurlar vatandaşları isyan ettirdi

'50'DEN FAZLA ÇUKUR VAR' Çukur açılmasını engellemek için bölgede bazı dönemlerde nöbet tuttuklarını; ancak ise yaramadığını belirten Nac, "Öncelikle bu olay doğaya zarar verdiği için karşıyız. Defineciler tarafından arazilerimizin katledilmesi, bizim için kabul edilemez. Buraya sürekli ineklerimiz, koyunlarımız da düşüyor. Hayvanlarımızın canına kastediliyor. Bölgede yaklaşık 50'den fazla çukur var. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bunun önüne geçilmesi için bazı önlemler aldık ama onlar da faydalı olmadı. Sorumlulardan şikayetçiyiz" dedi.

İLK KEZ 5 YIL ÖNCE KARŞILAŞTILAR İlk kez 5 yıl önce karşılaştıkları çukurların sayısının her geçen gün arttığını dile getiren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istiyor. Yaklaşık 5 kilometre çapındaki alanda, çeşitli büyüklüklerde olan çukurlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalleliden Latif Nac, "Çukurların sayısı her geçen gün artıyor. Doğaya zarar verdiğini düşündüğümüz bu çukurlara zaman zaman otlanmaya çıkan hayvanlarımız da düşüyor. Yetkililerin bu durumu çözüme kavuşturmasını istiyoruz" diye konuştu.

'MAHALLE, KÖSTEBEK YUVASI OLDU'



Açılan çukurlara mahallenin her tarafında rastlamanın mümkün olduğunu belirten mahalle sakini Ali Öztürk ise "Nereye gitsek karşımıza çukurlar çıkıyor. Hayvanları olumsuz etkiliyor, insanlar için tehlike oluşturuyor. Buraya her gün defineciler gelerek, doğayı kazıyor. Burada yaşanan olayı defalarca şikayet ettik ama henüz çözüm bulunamadı. Hukuka aykırı bir durum olmasına rağmen hala kazmaya devam ediyorlar. Şu ana kadar 50'den fazla çukur var mahallemizde, sayıları da her geçen gün artıyor; köstebek yuvasına çevirdiler. Yetkililere seslenerek yardım istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA