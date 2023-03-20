Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hataylı esnaf için prefabrik çarşılar kuruyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Defne ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için bölgede çadır kent ile hastane kuran ve 1200 kişilik konteyner kent çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, esnaf için de harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Burdur Valiliği koordinatörlüğünde 7 ayrı noktada prefabrik çarşı inşa edecek.

Bu kapsamda, Subaşı Çarşısı'nda 80, Samandağ Yolu Çarşısı'nda 35, Primemal AVM Çarşısı'nda 70, Hastane Kavşağı Çarşısı'nda 115, Çekmece Çarşısı'nda 115, Şükrü Balcı Caddesi Çarşısı'nda 75 ve Honda Kavşağı Çarşısı'nda 65 olmak üzere toplam 555 prefabrik kurulacak.

Ekiplerin zemin iyileştirmesi, hafriyat kaldırma ve temel için hazırlık yaptığı çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak esnafın günlük hayatına dönmesi amaçlanıyor.

