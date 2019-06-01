Kocaeli’de bayram trafiği zaman zaman durma noktasına geldi

Ramazan Bayramı’ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün yola çıktı.
YOĞUNLUĞUN YARIN DA SÜRMESİ BEKLENİYOR
Gece ilerleyen saatlerde daha da artan yoğunluk nedeniyle İstanbul’dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde durma noktasına gelen trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde trafikte uzun araç kuyrukları halinde tatilcilerin ilerleme çabaları görünüyor.
Mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun yarın da sürmesi düşünülüyor. (İHA)
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