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Kocaeli'de binaları tırtıllar bastı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

Kocaeli Körfez'de bir sitede binaların duvarları tırtıllarla kaplandı. Site yöneticisi Tayfun Balıkçı, zamanında ilaçlama yapılmadığı için tırtılların çoğaldığını söyledi.

Kocaeli'nin Köfez İlçesine bağlı Atalar Mahallesi'ndeki bir sitede, binaların duvarları tırtıllarla kaplandı. Bahçede bulunan ağaçlarda üreyen tırtıllar, ağaç yapraklarını kuruttuktan sonra binalara sıçradı. Balkonlarına ve evlerinin içine tırtılların girdiğini söyleyen site sakinleri ise durumu belediyeye bildirdi.

'HER YIL ARTARAK ÇOĞLAMAKTALAR'

İlaçlama yapılmadığı için bu durumun yaşandığını ifade ederek yetkililerden yardım isteyen Site Yöneticisi Tayfun Balıkçı, "Burası 40 dairelik bir site. Şu anda sitemizi tırtıllar basmış durumda. Aşağı yukarı 2 ya da 3 yıldır bu sorun devam ediyor ve her geçen yıl artmakta. Bildiğiniz gibi tırtıllar yumurtalarını toprağa bırakarak her yıl artarak çoğalmaktalar. Bununla ilgili önlemler alınması gerekiyor. Ne yazık ki önlem alınmadığını görüyoruz. Sitemizin duvarlarını, balkonlarını tırtıllar sarmış durumda. Körfez’in genelini şu anda sarmış durumda. Şikayetler her tarafta var. Özellikle bahçelerde, dut ve kiraz ağaçlarında tırtıllar var. Körfez bildiğiniz gibi kiraz ağacıyla ünlü ama neredeyse hiç kiraz ağacı kalmadı. Hepsinin yaprakları kurumuş durumda. Bu konuda bayağı bir sıkıntı var." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
tırtıl Kocaeli

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