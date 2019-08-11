Kocaeli’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan parkta bir grup mahalleli ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı.
TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Sebebi öğrenilemeyen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taş ve sopalarla birbirine saldıran 2 grup arasındaki kavga Dilovası Belediyesi önünde devam etti.
3 YABANCI UYRUKLU YARALANDI
Vatandaşların ve polis ekiplerin araya girerek ayırdığı kavga sonucunda ismi öğrenilemeyen 3 yabancı uyruklu şahıs yaralandı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan şahıslar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından F.A., Y.G., E.A., G.A. ve M.O. isimli 5 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, olayı görüntülemek isteyen basın mensubunun elindeki telefonu almaya çalışan bir polis memuru, "Benim olduğum yerde görüntü çekemezsin"dedi.
Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise basın mensubunun görevini yaptığını belirterek polis memuruna müdahale etmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
İranlı turistler bu ilimize akın ediyor
'Sualtının Göbeklitepesi' gün yüzüne çıkıyor
Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde yapmayın
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Cezaevinde 110 mahkum zehirlendi! 14'ü hastaneye kaldırıldı
Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Okuyucu Yorumları 0 yorum