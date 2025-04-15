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Kocaeli’de taraftar sustu, pankartlar konuştu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2025 23:08
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Bölgesel Amatör Lig’den Süper Lig’e geri dönüş hikayesi yazan 1. Lig’in lideri Kocaelispor, 2011 yılında 3. Lig’e düştüğü sene 9-0 yenildikleri Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Körfez ekibi, 2. Lig’e düşmesi kesinleşen rakibini 7 golle mağlup etti. Seyircisiz maçta taraftarın yerine tribünde pankartlar, sahada ise futbolcular konuştu.

Kocaeli’de taraftar sustu, pankartlar konuştu

Trendyol 1.Lig’de şampiyonluk için gün sayan Kocaelispor, Süper Lig’e çıkmak için 20 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı. Ezeli rakibi Sakaryaspor’u 30 binin üzerinde taraftarıyla ağırladığı maçta saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Kocaelispor, dün akşam Yeni Malatyaspor karşılaşmasında boş tribünlere oynadı. Şehir merkezinde kurulan dev ekranlardan maçı takip eden taraftar tribünleri hazırladıkları pankartlara teslim etti. 34.hafta maçını Körfez ekibi rahat oyunuyla 7-1 kazandı. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Kocaelisporlular kent merkezinde erken kutlamalara başladı ancak maçın yankıları sürmeye devam ediyor.

2011’DE 2. LİG’DE LİSELİLER MÜCADELE ETTİ

Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde kentin yerle bir olmasının ardından yaraları sarması yıllar alan kentin takımı ligden çekilme kararıyla karşı karşıya kaldı. Dönemin kulüp başkanı Sefa Sirmen ve yönetimi şehrin tek moral kaynağı olan Kocaelispor’un kente borcu olduğunu belirterek ligden çekilmedi. Futbolcuların ve teknik ekibin ortaya koyduğu mücadeleyle Kocaeli insanının tek moral ve motivasyon kaynağı, Kocaelispor maçları oldu. Kenti mutlu eden başarıların ardından mali sıkıntılar baş gösterdi. Süper Lig’in gediklilerinden Körfez ekibi her sene alt lige düşmeye başladı. 2011 yılında da 2.Lig’den düşecek takımların başında sayılan Körfez ekibi ligden çekilmek yerine alt yapıdaki 15-16 yaşındaki lise öğrencilerinden oluşan takımla ligin sonuna kadar mücadele etme kararı aldı.

BÖLGESEL AMATÖR LİGİ’NE KADAR DÜŞTÜLER

Transfer yapamayan, alacaklıları maç günleri stat kapılarına dayanan, sık sık haciz ve icrayla karşı karşıya kalan iki Türkiye Kupası sahibi Kocaelispor’un 9 Ekim 2011’de oynadığı mücadele hafızalara kazındı. 2. Lig Beyaz Grup’ta 17. sıradaki Kocaelispor, 10. sıradaki Yeni Malatyaspor’u İzmit İsmetpaşa Stadı’nda ağırladı. Serdar Akkoçoğlu’nun düdük çaldığı karşılaşmada konuk ekibin deneyimli futbolcuları; fiziksel, taktik, teknik ve mental olarak güçsüz rakibini 9-0 mağlup etti. Golden sonra topu alıp santraya koşmaları Kocaelispor camiasının tepkisine neden oldu. Sonraki süreçte Kocaelispor, Bölgesel Amatör Lig’e kadar geriledi. Kapanma noktasında taraftarın sahip çıkması ve şehrin bütünleşmesiyle birlikte 2015-2016 sezonunda yeniden profesyonel lige döndü.

KOCAELİSPOR ÇIKIYOR, YENİ MALATYASPOR DÜŞÜYOR

Kocaelispor üst lig basamaklarını tırmanırken 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri yaşandı. Birçok şehir gibi Malatya da depremden olumsuz etkilendi. Deprem bölgesinde takımlar ardı ardına liglerden çekilirken Yeni Malatyaspor mücadele etmeyi tercih etti. Depremle birlikte başlayan mali kriz takımda düşüş getirdi. Kocaelispor üst liglere çıkarken Yeni Malatyaspor alt liglere düşmeye oynadı. İki kulüp yıllar sonra 1.Lig’de karşı karşıya geldi. İki takımın hafta başında Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynadığı maç taraftar için rövanş özelliği taşıdı fakat Kocaelisporlular ceza nedeniyle maça gidemedi. Taraftar kulüpten binlerce mesaj ve yorumla 9-0’lık maçın rövanşının 10-0 kazanılarak alınmasını istedi. Ligin lideri Kocaelispor, Süper Lig’e çıkmak için kalan 4 haftada alınacak bir puanın hesabını yaparken sezona -21 puanla başlayan ve hiç maç kazanamayan Yeni Malatyaspor sahaya 2001-2006 yaş aralığındaki genç takımıyla çıktı. Maç 7-1 Körfez ekibinin galibiyetiyle tamamlandı. Ancak taraftarın önemli bir bölümü 7 gol atılmasını yeterli bulmadı.

UÇKUN: "TARAFTAR OLMALIYDI AMA OLMAMASI BİZİM LEHİMİZE GELİŞTİ"

Maçtan sonra Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, "Futbol dostluk, kardeşliktir. Geçmişte bizim yöneticilerin, kulüp başkanlarının yaptıklarını savunan bir insan değilim.6 Şubat depreminde biz de aynı yaraları aldık. Genç takımız. Sizler bunu yaşadınız. Bizim Süper Lig’de oynadığımız dönem Kocaelispor nasıl 3.Lig’deyse, şimdi Kocaelispor Süper Lig’e çıktı. Biz 2. Lig’e düştük. Böyle bir maçta taraftarın da olması gerekiyordu. Ama belki çok farklı bir atmosfer olacaktı. O da bizim lehimize gelişti" dedi.

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