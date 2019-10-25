Mynet Trend

Kocaeli Kartepe'de 'gaz' paniği! Vatandaşlar sokaklara döküldü, AFAD sevk edildi

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.10.2019 10:56 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü çalışmasında yapılan sondaj sonrasında dün gece saatlerinden itibaren açığa çıkan gazın çevreye yaydığı koku ve ses nedeniyle bölgede halk tedirgin oldu. AFAD ekipleri inceleme yaptığı bölgede bazı evler ise boşaltıldı.

Olay gece saat 01.30 sıralarında Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahalle içerisinde dün yapılan zemin etüdü çalışmalarında sondaj işlemleri sonrası zeminden gaz çıkmaya başladı. Etüd çalışmalarının tamamlanması sonrasında ekipler olay yerinden ayrılırken gece ilerleyen saatlerde gazın çıktığı alandan koku ve sesler yükselmeye başladı. Yoğun koku ve sesten korkan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 8 saat süren inceleme çalışmaların sonrasında ilk belirlemelere göre açığa çıkan gazın metan gazı olduğu belirlendi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında bölge güvenlik şeridine alınarak gazın çıktığı alana vatandaşların yaklaşması engellendi. İncelemelerin sürdüğü sırada olay yerine Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul da gelerek yetkililerden bilgi aldı.

GAZIN ÇIKTIĞI ALANDA 10 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

İncelemeler sonrasında çevredeki iki binada bulunan 10 daire güvenlik amacıyla vatandaşların kendi istekleri doğrultusunda tahliye edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, vatandaşları gazın olduğu alana ateşle yaklaşmamaları konusunda uyardılar.

(İHA)

PARTNER Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak
Parkta korkunç görüntü! Yumruk attığı arkadaşının burnunu yırttıParkta korkunç görüntü! Yumruk attığı arkadaşının burnunu yırttı
İzmir'de koku paniği! Dedektörlerle arandı ama...İzmir'de koku paniği! Dedektörlerle arandı ama...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe gaz sondaj AFAD

En Çok Okunan Trend Haberler

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

Korkunç iddia! Doktorun yaptığı büyük hata ölümüne neden oldu

Korkunç iddia! Doktorun yaptığı büyük hata ölümüne neden oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Canlı yayında çok sert tartışma! 'Ver arayı, versene arayı'

Canlı yayında çok sert tartışma! 'Ver arayı, versene arayı'

İlkokulda 'uyuşturuculu sandviç' iddiası ortalığı karıştırdı

İlkokulda 'uyuşturuculu sandviç' iddiası ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta korkunç görüntü! Yumruk attığı arkadaşının burnunu yırttı

Parkta korkunç görüntü! Yumruk attığı arkadaşının burnunu yırttı

İzmir’de doğalgaz kokusu paniği

İzmir'de koku paniği! Dedektörlerle arandı ama...

Yer: İstanbul! Bataklığa saplanan inek için seferber oldular

Herkes onun için seferber oldu

Gittiği barda hesabı çok bulunca dehşet saçtı!

Hesabı çok bulunca dehşet saçtı!

Saniye saniye kaydetti! Dükkan sahibi müşteriyle ilgilenirken...

Saniye saniye kaydetti! Dükkan sahibi müşteriyle ilgilenirken...

Twitter'dan büyük skandal! Terörist Mazlum Kobani'nin hesabını onayladılar

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.