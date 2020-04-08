Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde feci kaza! 3 futbolcu hayatını kaybetti!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sabah 06.30 sıralarında Yeniköy Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinde meydana gelen feci kazada 34 NH 6747 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametinde giderken kontrolden çıkarak beton direğe çarpmış, direğin saplandığı otomobil hurdaya dönmüştü. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan 15-18 yaş aralığından 4 gencin ailelerinden habersiz otomobili alarak yaptığı bu kaçamak feci şekilde sonuçlanmış, 3 gencecik futbolcu yaşamını yitirmişti.

FUTBOL DÜNYASI YASTA

Yusuf Büyük ve Emre Serim’in olay yerinde, 15 yaşındaki Ada Batın Gündoğdu’nun ise hastanede hayatını kaybettiği kazada, 18 yaşındaki Muhammed A.S. ise yaralanmıştı. Yusuf Büyük ve Emre Serim, Başiskele Damlar Spor Kulübü’nün, Ada Batın Gündoğdu ise Yahya Kaptan Spor Kulübü’nün oyuncularıydı. 3 gencin ölümü, ailelerini, yakınlarını ve kulüp hocaları ile oyuncularını yasa boğdu.

KULÜP HOCASINDAN AÇIKLAMA

Bugün saat 16.00’da Başiskele Damlar Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak olan 3 gencecik futbolcudan, Damlar’daki Büyük Fırın’ın sahibi Ferhat Gündoğdu’nun 15 yaşındaki oğlu Ada Batın Gündoğdu ile ilgili Yahya Kaptan Spor Kulübü’nün hocası Faruk Sarman, hüzünlendiren bir paylaşım yaptı. Faruk Salman, Ada Batın Gündoğdu’nun pırıl pırıl bir genç ve ailesinin tek evladı olduğunu dile getirerek, “Allah kimseye evlat acısı vermesin” dedi. Salman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bu sabah maalesef çok acı bir haberle uyandım. Takımımın formasını giyen Ada Batın Gündoğdu, yapmış oldukları trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İnanılmaz üzgünüm, gencecik pırıl pırıl bir evlâdı kaybettik. Rabbim kimseye evlat acısı göstermesin, annesinin babasının tek evladıydı, canlarıydı ama onu veren Allah allan da Allah, ne diyebiliriz çok üzgünüm, elimizden bir şey gelmiyor, sadece dua ediyoruz yüce Allah’ımıza. Ferhat Gündoğdu ve değerli eşine Allah’ımdan peygamber sabrı diliyorum. Ada’cım cennetin en güzel yerinde olmanı yüce Mevla’mdan niyaz ediyorum, içimizi yaktın.” ifadelerini kullandı.