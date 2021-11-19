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Kocaeli’nin Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü, Türkiye şampiyonu oldu!

19.11.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CimnastLİG Müsabakaları’nda Kocaeli’nin Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü, Türkiye şampiyonu oldu.

Kocaeli’nin Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü, Türkiye şampiyonu oldu!

Cimnastikçilerin heyecanla beklediği Aerobik Jimnastik CimnastLİG Müsabakaları 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Sancaktepe TCF Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara 29 kulüp ve 150 sporcu katılım gösterdi. Müsabakalarda muhteşem bir performans sergileyen Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü, 29 kulüp arasında Türkiye şampiyonu oldular.

YETENEKLİ SPORCULAR

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‘Trio’ kategorisinde yarışan yetenekli sporcular Nil Turabi, Su İpek Yazıcıoğlu ile Lara Elif Ekinci 17.450 puan alarak Türkiye şampiyonu olurken; ‘Tek Bayanlar’ kategorisinde Su İpek Yazıcıoğlu 17.700 puan ile Türkiye 2’ ncisi; ‘Takımlar’ kategorisinde de yine Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü 35.150 puan ile Türkiye şampiyonluğunu alarak kupayı kaldırdı. Madalyalarını gururla takan yetenekli sporcular, şampiyonluk kupasını da coşkuyla kaldırdı.

AEROBİK CİMNASTİKTE LİDER İL

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Birbirinden yetenekli sporcuları müsabakaya hazırlayan Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü Antrenörü Akın Poyraz, yarışma sonrası sevincini şu sözlerle paylaştı: “Pandemi nedenliyle yaklaşık 1 yıl salonda antrenman yapamadık. Online eğitimlerle sporcularımızın güç ve esnekliklerini korumalarını sağladık. Çok zor şartlarda hazırlandık ve bu başarı Kocaelimize çok yakıştı. Bu şampiyonluk ile beraber ilimizin aerobik cimnastik sporunda lider bir il olmasını bekliyoruz. ” dedi.

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