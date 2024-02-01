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Kocaeli Şehir Hastanesinde günlük ortalama 5 bin acil ve poliklinik hizmeti verildi

AA AA
01.02.2024 13:47 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de 368 bin 668 metrekare alanda inşa edilen 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi, 9 ayda günlük ortalama 5 bin poliklinik ve acil hizmeti sundu.

Depreme dayanıklı olması için yapımında 1069 izolatör kullanılan ve bünyesinde 6 farklı hastane bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi, 3 Nisan 2023'ten bu yana hasta kabul ediyor. Hastane, fiziki altyapısı ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle çevre illerden de vatandaşlara hizmet veriyor.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine, hastanede bütün branşlarda hizmet verildiğini, 2023'te 1 milyon 310 bin hasta muayenesi yapıldığını ve bunun 308 binini acil servis başvurularının oluşturduğunu söyledi.

Hastanenin ciddi anlamda şehrin hasta yükünü taşıdığını vurgulayan Pehlevan, 37 binin üzerinde ameliyat yapıldığını, 35 bin 564 hastanın servis ve 7 bin 257 hastanın yoğun bakım yatışının gerçekleştirildiğini aktardı.

Pehlevan, Şehir Hastanesi'nde geçen yıl 3 bin 182 bebeğin dünyaya geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sadece Kocaeli geneli değil, bölge illere de hizmet veriyor. Özellikle radyoloji merkezimiz. Çok gelişmiş radyoloji merkezimiz var. Kardiyoloji merkezimiz, bu konuda çok iyi konumda. Diğer branşlarımız da keza öyle. Görüntüleme merkezimiz gelişmiş teknolojiyle donatıldı. İyi personel altyapımız var. Önümüzdeki ay yeni çalışma arkadaşlarımız aramıza katılacak. Tüm servislerimiz tam kapasite çalışmaya devam edecek."

Pehlevan, kentte 13 milyonun üzerinde muayene hizmeti gerçekleştiğine işaret ederek, "Kocaeli Şehir Hastanesi, 9 aylık süreçte yeni açılan hastane olmasına rağmen ciddi anlamda ihtiyacı karşılamış oluyor. Bu sene, o sayının katlanarak artacağına inanıyorum. Hem yatarak tedavide hem ameliyat sayılarında ciddi anlamda ilimiz ve bölge için referans merkezi. Nitelikli sağlık hizmeti, ileri düzey tedavilerin yapıldığı merkez olma yönünde emin adımlarla yürüyor." diye konuştu.

"HASTA MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA"

Şehir Hastanesi'nin açılmasının, Seka Devlet Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni etkilemediğini ve hiçbir hastanenin kapanmadığını anlatan Pehlevan, diğer hastanelerin de kapasitesini artırarak hizmete devam edeceği bilgisini paylaştı.

Pehlevan, Derince'de en son medikal onkoloji bölümünü açtıklarını ifade ederek, "Dolayısıyla hizmete devam ediyor. Seka Devlet Hastanesi'nde eski binayı depreme dayanıksız olduğu için boşalttık. Önümüzdeki süreçte orayla ilgili yatırım planı var, 250 yataklı." dedi.

Şehir Hastanesi'nde görev alan yönlendirme personelinin vatandaşları gitmek istedikleri bölüme kolayca ulaşmalarını sağladığından bahseden Pehlevan, "Hasta memnuniyetini, çalışan memnuniyetini ön planda tutan anlayışımız var. Yeni çalışma arkadaşlarımızla hem hizmetin kalitesi hem de çalışma konforu daha iyi seviyeye gelmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pehlevan, hastaneler, aile sağlığı merkezi binaları, kamu binalarının tetkiklerinin sürdüğünü, her afet koşulunda hastane ve sağlık merkezlerinin kesintisiz hizmet vermesini amaçladıklarını dile getirdi.

"Hem bölgemiz hem İstanbul hem Sakarya için bu son derece önemli. Onun gayreti içindeyiz." diyen Pehlevan, Bakanlığın bu konuda gerekli adımları attığını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve belediyelerle koordineli çalıştıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Şehir hastanesi

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
06:37
Sabah
08:04
Öğle
13:19
İkindi
15:58
Akşam
18:23
Yatsı
19:45

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Hanbaba eczanesi
Cayirova
Üzüm eczanesi
Gebze
Nergis eczanesi
Izmit
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