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Kocaeli terminali 1 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

09.01.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Kocaeli terminali 1 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 1 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan Kocaeli Terminali, 1 yılda 1 milyon yolcuyu terminalde misafir etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 1 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan Kocaeli Terminali, 1 yılda 1 milyon yolcuyu terminalde misafir etti. Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden 2020 yılında 301 bin 89 yolcu İzmit’ten farklı şehirlere seyahat etmesi sağlandı. Toplamda 45 peron bulunan terminalin otopark kısmında ise son bir yılda toplam 400 bin araç giriş çıkış yaptı. Abonelik sistemi de olan otoparkı, çevre bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da sıklıkla kullanabiliyor.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:36
Akşam
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Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

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