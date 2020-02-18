Kocaeli tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinde de söz sahibi olacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği" projesiyle sanayi kenti Kocaeli'nin tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir kafede gerçekleştirilen toplantıda projenin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Tıbbi aromatik bitkilerle insanların belirli sağlık sorunlarının çözülebileceğini ve bu alanda sektörün oluşturulabileceğini aktaran Büyükakın, bu bitkilerin ekilmesiyle daha fazla katma değer elde edebildiğini vurguladı.

Projenin diğer belediyelere de örnek olabileceğini ifade eden Büyükakın, "Köylerdeki geliri arttırabilmek, çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırabilmek için tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesini desteklemek istedik. Biz bunların ekimini teşvik edersek, o zaman gelir düzeyleri yükselir. Bu, köyden kente göçü durdurur, belki de geri dönüşü teşvik eder." dedi.

Türkiye'nin tıbbi aromatik bitki ihracatında dünyada 18'inci, ithalatında ise 39'uncu sırada yeraldığını aktaran Büyükakın, "Bu rakamlara bakıldığında önümüzde ciddi bir fırsat ve şans var. Çok sayıda tıbbi aromatik bitki var ama bizim coğrafyamızın özelliklerine göre biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.