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Kocaeli Valiliğinden düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin açıklama:

25.05.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup, işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir. Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup, diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliğinden, düzensiz göçmenlerle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasında, 22 Mayıs Pazar günü saat 11.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, Jandarma Trafik Timlerince gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında kapalı kasa bir aracın durdurulduğu anımsatıldı.

Aracın kasasında saklanan, ilk anda sayısı, uyruğu tespit edilemeyen ve kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı şahısların kaçma girişimi neticesinde bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığı vurgulanan açıklamada, bu çalışmalar neticesinde 27 yabancı uyruklu şahsın yakalandığı bilgisinin, aynı gün kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Olay günü yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup, işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir. Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup, diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir. Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."

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