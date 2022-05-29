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Kocaeli ve Sakarya'da sıcaktan bunalanlar denize koştu

29.05.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli ve Sakarya'da sıcaktan bunalanlar denize koştu

KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar, sahil ve plajlara akın etti.

Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Karamürsel ilçesinde vatandaşlar Altın Kemer Plajı'nda denize girerek serinlemeye çalıştı.

Çocuklar denizin tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar da kumda güneşlenmeyi tercih etti.

Sakarya'da da sıcak hava nedeniyle sahil ve piknik alanları doldu.

Hava sıcaklığının 32 dereceye çıktığı kentte sıcaktan bunalanlar, Sapanca Gölü ve sahili ile İl Ormanı Tabiat Parkı'na akın etti.

Çocuklar göle girerek serinlemeye çalışırken, aileler de gölgede piknik yaparak vakit geçirdi.

Sapanca sahilinde gezenler de deniz bisikletine bindi.

Ailesiyle göl kenarında piknik yapan Sami Temel, "Avusturya'dan izine geldim, bugün de çocuklarımla göl kenarında piknik yapıyorum. Buralar gerçekten çok güzel yerler, herkesi bekliyoruz." dedi.

Muhittin Demir de hafta sonunu ailece değerlendirdiklerini söyledi. Bu tür yerlerin daha da çoğalmasını isteyen Demir, ailecek yorgunluklarını giderdiklerini söyledi.

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