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Kocaeli ve Zonguldak'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

27.12.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli ve Zonguldak'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

KOCAELİ/ZONGULDAK (AA) - Kocaeli ve Zonguldak'ta, İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince marketlere yönelik fiyat denetimleri devam ediyor.

İl Ticaret Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit ilçesinde yer alan marketlere giderek denetimlerde bulundu.

Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı.

Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderiliyor.

Bir markette alışveriş yapan Funda Karamık, yaptığı açıklamada, marketlerde denetim yapılması gerektiğini, fiyatların çok arttığını belirterek, "Biz de vatandaş olarak indirimleri takip ediyoruz. Fiyatlarda çok fazla oynama görmedim. Bu nedenle denetimlere devam edilmesi gerekiyor." dedi.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi ekipleri de 20 işletmeye yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen 10 işletme ile reyon etiketi ile kasa fiyatı uyuşmazlığı nedeniyle 1 işletme hakkında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

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