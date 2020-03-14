Kocaeli ve Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

KOCAELİ/ZONGULDAK (AA) - Yoğun sis nedeniyle Kocaeli'de vapur seferleri iptal edildi, Zonguldak'ta görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkisini artıran sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürdü.

İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle Karamürsel ile Hereke arası vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda da görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.

- Zonguldak

Zonguldak'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Zonguldak-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sisin gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

