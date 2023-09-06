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Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanması sürüyor

06.09.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin açılan davada 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Özkan Y. ve Özcan Y. ile tutuksuz müşteki sanıklar Ö.A, G.Y. ve İ.S. ile diğer müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanıklardan İ.D, evden çıkıp caddede yürürken park halindeki otomobilden sesler duyduğunu belirterek, araçtakilerle ayakta duran kişiler arasında tartışma seslerinin yayıldığını anlattı.

Ölen O.A'nın eşi H.A'nın olay yerine yakın yerde durduğunu gördüğünü ifade eden İ.D, "Silah seslerini duydum. Yere çöktüm. H.A'nın yere düştüğünü gördüm. Bunun üzerine yanına gittim. Kimin ateş ettiğini görmedim. Yaralanan H.A'ya yardım etmek için çevredekilerden havlu ve çarşaf istedim, yarasına tampon yaptım. Ö.A'nın da ayağından yaralı olduğunu gördüm." diye konuştu.

Celsede savunmalar sırasında maktulün annesi A.A. "Ben anneyim, benim dağ gibi oğlum öldü." diye bağırarak söz istedi. Bu sırada birbirlerinin üzerine yürüyen tutuklular ve bir kısım tutuksuz sanıklar ile müşteki sanık Ö.A. arasında tartışma çıktı. Kolluk güçleri tartışmaya müdahale etti, Ö.A. ile A.A. salondan çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

OLAY

Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde 20 Mayıs 2022'de O.A, eşi H.A. ve kardeşi Ö.A. ile Özkan Y. ve ağabeyi Özcan Y. arasında tartışma çıkmıştı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda yaralanan O.A, hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirmişti.

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