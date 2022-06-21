Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Gebze ve Darıca ilçelerinde uygulama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yapılan uygulamalarda 11 düzensiz göçmen tespit edildiği, düzensiz göçmenlerin gerekli işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği aktarılldı.​​​​​​​



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