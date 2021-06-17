Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Ö.B'nin Şengül G. ile aralarında tartışma çıkmasının ardından kadını öldürdüğü, sonrasında da cesedi otomobiliyle götürdüğü Yazlık mevkisindeki ormanlık alana gömdüğü iddia edilmişti. Şengül G'nin cesedine, şüphelinin yer göstermesi üzerine bölgede yapılan kazıda ulaşılmıştı.

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