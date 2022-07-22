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Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

22.07.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi 861. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.

Apartmanın en üst katında mahsur kalarak dumandan etkilenen İlhan G. ile Yılmaz G, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

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yangın yaralı

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