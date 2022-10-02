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Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

02.10.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Beylikbağı Mahallesi Vatan Caddesi'nde, asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada E.Ş. (20) kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından tabancayla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mahallede ve hastane çevresinde tedbir alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze kavga

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