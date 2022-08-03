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Kocaeli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

03.08.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken evde hasar oluştu.

Kocaeli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

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yangın daire

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