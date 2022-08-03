Kocaeli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken evde hasar oluştu.

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