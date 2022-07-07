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Kocaeli'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

07.07.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nın Darıca ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Emek Mahallesi'nde H.Ö'nün tabancayla öldürülmesine ilişkin yapılan çalışmalarda B.K. ve E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli B.K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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