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Kocaeli'de bir otomobil altyapı çalışmaları için açılan çukura düştü

03.01.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları için açılan çukura düşen otomobilde hasar oluştu.

Kocaeli'de bir otomobil altyapı çalışmaları için açılan çukura düştü

Tütünçiftlik Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde, alkollü olduğu öne sürülen S.E. idaresindeki 41 KA 671 plakalı otomobil, altyapı çalışmaları yapıldığı için trafiğe kapatılan yan yola girdi.

Yol kenarındaki hafriyatların arasında ilerleyen otomobil, çalışmalar kapsamında açılan çukura düştü.

Kazada sürücü yaralanmazken, hasar oluşan otomobil iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü, alkometreyi üflemesini isteyen ekiplere zorluk çıkarttı.

Sürücü S.E'ye "alkol testini reddetmekten" 5 bin 96 lira ceza uygulandı.

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