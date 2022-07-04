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Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

04.07.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Balçık Mahallesi 3244 Sokak'taki boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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yangın alev

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