Kocaeli'de çiftçilere gübre ve tohum desteği

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 11 bin üreticiye 6 bin ton kompoze gübre, 3 bin çiftçiye de 1278 ton tohum dağıtılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, Kocaeli'nin 12 ilçesinde tarımdan sosyal yardımlara, meydan, köprü ve yolların yapılmasına kadar her alanda durmadan, yorulmadan çalışmaya gayret ettiklerini, önceliklerinin kentte yaşayanların mutluluğu olduğunu söyledi.

Çiftçilere ilkbaharda tohum, yazın da mazot verdiklerini, sıranın gübreye geldiğini belirten Büyükakın, "Bugün burada 11 bin çiftçimize yüzde 50 hibeli 6 bin ton kompoze gübre ve 3 bin çiftçiye 1278 ton tohum desteği veriyoruz. Gübre 30, tohum 8,5 olmak üzere toplamda 38,5 milyon lira tutarındaki desteğin, bir üretim sezonu sonunda tarım ve hayvancılığa katkısının 155 milyon 827 bin 500 lira olmasını hedefliyoruz." dedi.

- "Tarımın gelişmesi, güçlü belediye yönetimiyle mümkün"

Çiftçilere, esnafa ve dar gelirlilere destek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Büyükakın, şöyle devam etti:

"Varsın bir tane projeyi az yapalım. Bizim taahhütlerimiz var. Teleferik yapacağız, millet bahçesi yapacağız. Bunların hepsi bu kente lazım ama çiftçimize mazot vermek öncelikse deriz ki 'Şu millet bahçesi bir sene daha beklesin, çiftçimizin meselesini çözelim.' Bu bir öncelik meselesi çünkü. Şu anda mali durumumuz oldukça güçlü. Bunları da diğer işlerimizi de durdurmadan yapmaya gücümüz yetiyor."

Büyükakın, tarım ve hayvancılığın gelişmesi, çiftçilerin kalkınması için hayata geçirdikleri projelerin ancak güçlü belediye yönetimiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Bunlar, böyle her bir liranın hesabını doğru yaptığınızda oluyor. Çok ciddi tasarruf yapıyoruz. Bütün israfı ortadan kaldırıyoruz. İsraf anlamına gelecek her şeye engel oluyoruz." diye konuştu.

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan da üreticilere verdiği destekten dolayı Büyükakın'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçiler, Büyükakın'a yetiştirdikleri meyveleri hediye etti.

Daha sonra bazı çiftçilere tohum ve gübrelerini teslim eden Büyüakın, ürünlerin traktörlere yüklenmesine yardımcı oldu, üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

