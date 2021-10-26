YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de çiftçilere gübre ve tohum desteği

Kocaeli'de çiftçilere gübre ve tohum desteği

26.10.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çiftçilere gübre ve tohum desteği

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 11 bin üreticiye 6 bin ton kompoze gübre, 3 bin çiftçiye de 1278 ton tohum dağıtılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, Kocaeli'nin 12 ilçesinde tarımdan sosyal yardımlara, meydan, köprü ve yolların yapılmasına kadar her alanda durmadan, yorulmadan çalışmaya gayret ettiklerini, önceliklerinin kentte yaşayanların mutluluğu olduğunu söyledi.

Çiftçilere ilkbaharda tohum, yazın da mazot verdiklerini, sıranın gübreye geldiğini belirten Büyükakın, "Bugün burada 11 bin çiftçimize yüzde 50 hibeli 6 bin ton kompoze gübre ve 3 bin çiftçiye 1278 ton tohum desteği veriyoruz. Gübre 30, tohum 8,5 olmak üzere toplamda 38,5 milyon lira tutarındaki desteğin, bir üretim sezonu sonunda tarım ve hayvancılığa katkısının 155 milyon 827 bin 500 lira olmasını hedefliyoruz." dedi.

- "Tarımın gelişmesi, güçlü belediye yönetimiyle mümkün"

Çiftçilere, esnafa ve dar gelirlilere destek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Büyükakın, şöyle devam etti:

"Varsın bir tane projeyi az yapalım. Bizim taahhütlerimiz var. Teleferik yapacağız, millet bahçesi yapacağız. Bunların hepsi bu kente lazım ama çiftçimize mazot vermek öncelikse deriz ki 'Şu millet bahçesi bir sene daha beklesin, çiftçimizin meselesini çözelim.' Bu bir öncelik meselesi çünkü. Şu anda mali durumumuz oldukça güçlü. Bunları da diğer işlerimizi de durdurmadan yapmaya gücümüz yetiyor."

Büyükakın, tarım ve hayvancılığın gelişmesi, çiftçilerin kalkınması için hayata geçirdikleri projelerin ancak güçlü belediye yönetimiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Bunlar, böyle her bir liranın hesabını doğru yaptığınızda oluyor. Çok ciddi tasarruf yapıyoruz. Bütün israfı ortadan kaldırıyoruz. İsraf anlamına gelecek her şeye engel oluyoruz." diye konuştu.

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan da üreticilere verdiği destekten dolayı Büyükakın'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçiler, Büyükakın'a yetiştirdikleri meyveleri hediye etti.

Daha sonra bazı çiftçilere tohum ve gübrelerini teslim eden Büyüakın, ürünlerin traktörlere yüklenmesine yardımcı oldu, üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Kocaeli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandıKocaeli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Ekim Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:49
İkindi
15:43
Akşam
18:12
Yatsı
19:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler26 Ekim Salı

Derman Eczanesi
Izmit
Ege Eczanesi
Izmit
Marmara Eczanesi
Izmit
Özlem Eczanesi
Izmit
Yarımca Mehtap Eczanesi
Korfez
Basıskele Eczanesi
Basiskele
Doğa Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.