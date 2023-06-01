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Kocaeli'de çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü

01.06.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü

Ulus Mahallesi 2142. Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve silah da kullanılan olayda, A.Ö. bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede yapılan incelemede, 4 boş mermi kovanı bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, olaya karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.


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