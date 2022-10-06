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Kocaeli'de çıkan kavgada 1 kişi maket bıçağıyla yaralandı

06.10.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çıkan kavgada 1 kişi maket bıçağıyla yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çiğ köftecide çıkan kavgada maket bıçağıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki çiğ köfteci dükkanında H.Ç. (24) ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan kargaşa sırasında H.Ç. maket bıçağıyla kolu ve yüzünden yaralandı.

Olay yerinden yaralı olarak uzaklaşmaya çalışan H.Ç'ye şüpheliler tarafından silahla ateş edildi.

Mermilerin isabet etmediği yaralı H.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay yerinden uzaklaşan 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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