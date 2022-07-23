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Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen koca tutuklandı

23.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen koca tutuklandı

Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen koca tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.

Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta 21 Temmuz'da eşi Birgül G'nin bıçaklanarak ölmesinin ardından polis ekiplerine teslim olan Yakup G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yakup G'nin, önceki gün tartıştığı eşi Birgül G'yi bıçaklayarak yaraladığı öne sürülmüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yakup G, olayın ardından polise teslim olmuştu.

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cinayet Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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