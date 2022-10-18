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Kocaeli'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası hayatını kaybetti

18.10.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ö.S. boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza S. ile konuşmak için Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bir apartmanda oturan kayınpederinin evine gitti.

Apartmanın girişinde Ö.S. ile eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin Kılıç arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu Ö.S. silahla eşine ve kayınpederine ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede baba ve kızının öldüğünü belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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