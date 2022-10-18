Kocaeli'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Ö.S. boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza S. ile konuşmak için Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bir apartmanda oturan kayınpederinin evine gitti.
Apartmanın girişinde Ö.S. ile eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin Kılıç arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonucu Ö.S. silahla eşine ve kayınpederine ateş etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede baba ve kızının öldüğünü belirledi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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