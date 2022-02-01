Kocaeli'de geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm ve ayrıştırma deposuna silahla ateş açıldı.

Şekerpınar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan deponun önüne yaya olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içeriye doğru 5 el ateş etti.

İş yerinde inceleme yapan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurşunlardan 3'ünün kamyonun ön camına, 2'sinin de ofisin penceresine isabet ettiğini belirledi.

Ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

