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Kocaeli'de geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı

01.02.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm ve ayrıştırma deposuna silahla ateş açıldı.

Şekerpınar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan deponun önüne yaya olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içeriye doğru 5 el ateş etti.

İş yerinde inceleme yapan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurşunlardan 3'ünün kamyonun ön camına, 2'sinin de ofisin penceresine isabet ettiğini belirledi.

Ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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