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Kocaeli'de halk otobüsü yangını söndürüldü

03.02.2021 23:27 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de halk otobüsü yangını söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolu Hereke mevkisi Ankara yönünde 41 BR 321 plakalı halk otobüsünün sürücüsü H.D, araçtan duman çıktığını fark edip emniyet şeridine yanaştı.

Sürücü araçtaki 3 yolcuyu tahliye ederken, alevler yükselmeye başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Yangın dolayısıyla kara yolunun Hereke mevkisi Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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İkindi
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