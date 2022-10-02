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Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

02.10.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çayırova ilçesi Yeni Mahallesi'nde, alışveriş için girdiği büfeden zorla çıkarılan E.E, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden uzaklaşan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde ise iki grup arasında çıkan kavgada karnından bıçakla yaralanan B.S. (21) hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
12:54
İkindi
16:10
Akşam
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Yatsı
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