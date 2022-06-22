YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

22.06.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan Gölcük yönünde giden Gökhan D. idaresindeki 41 FV 866 plakalı otomobil, Sanayi Işıklar mevkisinde, Zeynep Y. yönetimindeki 41 AGD 129 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobiller, yolun kenarındaki sinyalizasyon kutularına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Zeynep Y. ve otomobildeki Zeynep E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ömer Türkçakal Bulvarı'nda trafik ışıklarının arızalanması sonucu ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandıKocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı
GÜNCELLEME 3 - Giresun'da yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendiGÜNCELLEME 3 - Giresun'da yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendi
Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili olduKırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:22
Öğle
13:07
İkindi
17:07
Akşam
20:42
Yatsı
22:33
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tencere yemeğinin önemi ortaya çıktı!

Tencere yemeğinin önemi ortaya çıktı!

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Her şey saniyeler içinde oldu! Kahraman anneanne torununu...

Her şey saniyeler içinde oldu! Kahraman anneanne torununu...

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.